Çalışan Verimliliğini Artırın! – Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Dolunay Diyet ve Beslenme Danışmanlığı Diyetisyeni Tamay Şahin, kurumsal beslenme danışmanlığı hakkında bilgi vererek nasıl yapıldığını anlattı.

Şahin, kurumsal beslenme danışmanlığının iş

yeri verimliliğini artırmak için yapılan bir uygulama olduğunu söyledi.

Çalışanların ve yöneticilerin iş verimliliğini artırmak, psikolojik olarak iyi

hissetmelerini sağlamak, sağlıklı beslenmeyle birlikte hayat tarzlarının

düzenlenmesi ve yapılan değişikliklerle sağlıklarını olabildiğince artırmayı

amaçladıklarını belirtti.

Pandemiden önce şirketlerin danışmanlara bir oda verdiğini ve danışmak isteyen kişilere bu odada danışmanlık sağladıklarını ancak pandemi nedeniyle her şeyin online hale geldiğini ifade eden Şahin, "Kişiye özel bir gün ve saat belirliyoruz. O saatler içerisinde kişilerin beslenme alışkanlıkları, hayat tarzları, kiloları ve hastalıklarına göre belirli beslenme planları uyguluyoruz." dedi.