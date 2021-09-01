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Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! - Son Dakika

Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!

01.09.2021 10:59
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!, System.String[]

İstanbul'da endüstriyel dağcılık firmasında eğitmenlik yapan Funda T. patronu Kemal A.'nın kendisini ısrarla sarhoş edip sonra da tecavüz ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Yaşadıklarına inanamayan kadın, "Patronum bana 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' dedi. Bu adam bunu başka bir kadına da yapabilir. Tek istediğim cezalandırılması." diyerek isyan etti.

İstanbul Esenyurt'taki bir endüstriyel dağcılık firmasında 4 aydır yardımcı eğitmen olarak çalışan Funda T. (30), 5 Haziran'daki sınavlarda uzman sertifikası almaya hak kazandı. Her sınav sonrası iş yerinde yapılan kutlamaya alkol kullanmadığı için katılmak istemeyen Funda T., patronu Kemal A.'nın (40) kalması için ısrarcı olduğunu iddia etti.

"EVE GÖTÜRECEĞİM" DİYEREK KANDIRMIŞ

Kutlamaya katılan Funda T. burada biraz alkol aldı. Sarhoş olan genç kadın, eve gitmek isteyince Kemal A. yolda da Funda T.'ye içki içirmeye devam etti. Funda T. artık ayakta duramayacak hale gelince Kemal A., "Seni eve götüreceğim" diyerek onu otomobiline bindirdi ancak Esenyurt'taki ofislerine götürdü.

İŞ YERİNDE TECAVÜZ ETTİ

Hürriyet'in haberine göre patronu, genç kadını eğitim alanındaki minderlere sürükledi. İddiaya göre kendisini savunamayacak durumda olan genç kadına tecavüz etti. Funda T. avukatı aracılığıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kemal A. hakkında 'cinsel saldırı' suçundan suç duyurusunda bulundu.

"VEGAS'TA OLAN VEGAS'TA KALIR" DEMİŞ

Funda T. yaşadığı travmayı şöyle anlattı: "Olay sonrası patronumun kardeşi olan erkek arkadaşıma olayı anlatmak için iş yerime gittim. Patronum bana, 'Niye soğuk davranıyorsun ki Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' dedi. Kendimi suçlamaya başlamıştım. 'Niye içtin' deyip duruyordum. Bir arkadaşım bana bunun bir tecavüz olduğunu ve suç duyurusunda bulunmam gerektiğini söyledi. İzmir'de firmanın merkezine gidip diğer patronlara yaşananları anlattım. 'Burası Türkiye dava açsan da bir şey olmaz' dediler. İstifamı verip çıktım. Bu adam bunu başka bir kadına da yapabilir. Tek istediğim cezalandırılması."

Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!

Esenyurt, İstanbul, Haziran, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • alper akçın: Tabii ki iğrenç bir olay. Suçu işleyen umarım cezasız kalmaz fakat, sözün orijinali şu! ''What happens in Aksaray, stays in Aksaray'' Alıntı : Celal ile Ceren. Bilenler, bilir. Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! - Son Dakika
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