Çalışanını Döverek Öldürdüğü İddia Edilen İşletmeci Aranıyor
1 saat önce
İZMİR'in Konak ilçesinde işlettiği barda garsonluk yapan Mustafa Demir'i döverek, ölümüne neden olduğu öne sürülen H.Y.'nin yakalanması için polis ekipleri, 3 gündür çalışma yürütüyor.
İZMİR'in Konak
ilçesinde işlettiği barda garsonluk yapan Mustafa Demir
'i döverek, ölümüne neden olduğu öne sürülen H.Y.'nin yakalanması için polis ekipleri, 3 gündür çalışma yürütüyor.
Olay, 5 Nisan
Cuma gecesi, Alsancak Bornova
Sokağı'nda meydana geldi. Bar işletmecisi H.Y. ile yanında çalışan Mustafa Demir, iddiaya göre, aldıkları alkolün etkisiyle tartışmaya başladı. H.Y., iş yerinden dışarı çıkardığı Demir'i sokak ortasında dövdü. Arbedede yere düşen Demir, darp nedeniyle bilincini kaybetti. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Demir, ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken, yolda yaşamını yitirdi. Demir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
'nun morguna kaldırıldı. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis H.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. H.Y.'nin şehir dışına gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri, hem İzmir'de hem de H.Y.'nin gidebileceği illerde çalışmalarını sürdürüyor. H.Y.'yi yakalama çalışmalarında 3'üncü güne girilirken, Mustafa Demir'in acılı ailesi, emniyetten gelecek haberi bekliyor.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:22 Kaynak: DHA
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