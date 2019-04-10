Son Dakika Haberleri: Çalışanını Döverek Öldüren Patron Yakalandı

Çalışanını Döverek Öldüren Patron Yakalandı

19 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde çalışanını döverek öldürdüğü iddia edilen şahıs yakalandı.

Çalışanını Döverek Öldüren Patron Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde çalışanını döverek öldürdüğü iddia edilen şahıs yakalandı.

Geçtiğimiz hafta Alsancak semtinde işlettiği barda çalışan Mustafa Demir'i darp ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan bar sahibi H.Y. yakalandı. Emniyette suçunu itiraf eden Demir'in pişman olduğunu söylediği belirtildi. 5 Nisan Cuma gecesi H.Y. ile çalışanı Mustafa Demir, alkolün etkisiyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce bar sahibi, Demir'i mekanın dışına çıkarıp darp etmeye başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan talihsiz adam, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Olayın ardından kayıplara karışan H.Y., bir evde yakalandı. H.Y.'nin suçunu itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği bildirildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:12 Kaynak: İHA
Mustafa Demir, Konak, İzmir, 3. Sayfa
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