Çalışanını silahla tehdit eden banka müdürünün yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Çalışanını silahla tehdit eden banka müdürünün yargılanmasına devam edildi

07.03.2022 15:14
Çalışanını silahla tehdit eden banka müdürünün yargılanmasına devam edildi

Kahramanmaraş'ta çalışanı silahla tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan banka müdürünün yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş'ta çalışanı silahla tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan banka müdürünün yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık ve müşteki katılmadı, taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı, mütalaasında, sanık T.K'nin, tanık beyanına uygun olacak şekilde müşteki M.B'nin kafasına silah dayayarak "Vurayım mı seni? Vurayım mı?" şeklinde söylemde bulunduğunu ve daha sonra telefonla da arayarak "Seni bulacağım, hangi şubede işe başlarsan başla seni bulurum. Adana'ya da geleceğim, nerede olursan ol seni bulacağım. Hepinizden hesap soracağım. Ölmeye, öldürmeye geliyorum." söyleminde bulunduğu gerekçesiyle sanığın üzerine atılı "silahla tehdit" suçunu işlediğini, eylemin aynı mağdura karşı farklı tarih ve zamanlarda gerçekleştirildiği için zincirleme suç hükümleri kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı esasa ilişkin savunmasını hazırlanmak için süre talebinde bulundu.

Avukatın talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Olay

Kahramanmaraş'ta 22 Temmuz 2020'de bir bankada çalışan M.B ile müdürü T.K'nin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşanmıştı. Daha sonra M.B, güvenlik görevlisinin silahıyla T.K'nın kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli T.K. hakkında "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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Kahramanmaraş, Cumhuriyet, Silah, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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