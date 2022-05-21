Çalışanının silahlı saldırısında öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Çalışanının silahlı saldırısında öldü

21.05.2022 09:13
Çalışanının silahlı saldırısında öldü

Konya'da eğlence mekanı sahibi olduğu öğrenilen bir kişi, çorbacıda kendi çalışanının silahlı saldırısına uğraması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da eğlence mekanı sahibi olduğu öğrenilen bir kişi, çorbacıda kendi çalışanının silahlı saldırısına uğraması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 06.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi bulunan bir çorbacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir eğlence mekanının sahibi olduğu öğrenilen Mustafa Adım (43), arkadaşlarıyla birlikte çorbacı iya geldi. Burada arkadaşlarıyla oturduğu sırada Mustafa Adım'ın çalışanı olduğu öğrenilen Yusuf S., çorbacıya gelerek Mustafa Adım'a yanında bulunan tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve olayda göğsünden üç el ateş edilerek yaralanan Mustafa Adım yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Adım burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - KONYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalışanının silahlı saldırısında öldü - Son Dakika


Son Dakika
08:54 Yeni şarkısının sevilmesi Hülya Avşar'ı da şaşırtmış: Beklemiyordum
08:51 Üç bakanlıkta üst düzey görevden alma, iki bakanlığa atama: Resmi Gazete'de yeni atamalar yayınlandı
08:50 Somer Şef'e büyük şok! Devraldığı restoranın istinat duvarı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
00:32 Hande Sarıoğlu'ndan yine olay olacak hareket! Programında kalça dansı yaptı
00:27 Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
00:22 Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
00:15 Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 09:19:27. #1.13#
SON DAKİKA: Çalışanının silahlı saldırısında öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement