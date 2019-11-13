Çalışanlar, 2020'de tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek

2020 yılındaki resmi tatil günlerini derleyen uçak bileti sitesi Enuygun.com, çalışanlar için bir tatil takvimi planı yayınladı.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, yeni yılda çalışanlar tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkanı doğacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com'un Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, dini bayramların dışındaki resmi tatillerin hafta içine denk geleceğini belirterek çalışanların 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabileceklerini kaydetti.

Yeni yılda dini bayramların hafta sonunda, resmi tatillerin ise hafta içinde yapılacağını ifade eden Hacıbayramoğlu şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı tatili 23 Mayıs Cumartesi Arife günüyle başlıyor. Tatil salı günü sona eriyor, çalışanlar kalan 3 günü izin alarak, 9 gün tatile çıkılabilir. ya da 19 Mayıs tatiliyle Ramazan Bayramı tatilini birleştirilebilir. Bu durumda da 4 günlük izinle 11 gün tatil yapılabilir. Kurban Bayramı ise yaz tatilinin en güzel zamanına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe Arife günüyle başlıyor ve 3 Ağustos Pazartesi bitiyor. Öncesinde 3,5 gün ya da sonrası 4 gün izin alarak 10 günlük tatil yapılabilir. Bu dönemde uçak bileti fiyatları çok yükseliyor, otobüs biletleri ise erkenden tükeniyor. Tatil programınızı buna göre önceden planlamanızı öneririz."

Nisan ve mayıs aylarının da bol tatilli geçeceğine dikkat çeken Hacıbayramoğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe günü olacağından 1 günlük izinle 4 gün tatil yapılabilir. 1 Mayıs Cuma günü hafta sonuyla birlikte 3 gün, 19 Mayıs ise Salı gününe denk geldiği için 1 günlük izinle 4 günlük tatile çıkılabilir. Bahar ayları gezginlerin en sevdiği zamanlar. Yeni yerler keşfetmek için iyi tatil fırsatları var." açıklamasını yaptı. 2020 yılında 15 Temmuz Çarşamba günü öncesi ya da sonrası 2 gün izinle 5 gün izin yapabilmek mümkün. Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise 1 günlük izinle 4 gün sonbahar tatili yapılabilir." ifadelerini kullandı.