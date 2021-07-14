Üye Girişi
Çalışanlar bayram alışverişi keyfini Ticket Compliments ile yaşıyor - Son Dakika

Çalışanlar bayram alışverişi keyfini Ticket Compliments ile yaşıyor

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:11
Çalışanlar bayram alışverişi keyfini Ticket Compliments ile yaşıyor, System.String[]

Edenred Türkiye, teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments ile çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen şirketlere hem sayısız seçenek hem de operasyonel kolaylık sunuyor.

Edenred Türkiye, teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments ile çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen şirketlere hem sayısız seçenek hem de operasyonel kolaylık sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Edenred Türkiye Kurban Bayramı'nda kurumsal hediyelerini Ticket Compliments kapsamındaki hediye çekleri ve kartları ile yapan şirketlerin çalışanlarına kendi beğeni ve ihtiyaçlarına göre özgürce alışveriş yapma imkanı tanıyor.

Teması azaltan özellikleri ile salgın döneminde her zamankinden daha önemli hale gelen hijyen kaygısını ortadan kaldıran bu hediye seçenekleri aynı zamanda özel indirimler ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu ile şirketlere avantaj sağlıyor. Bayram dönemlerinde ve özel günlerde çalışanlarına hediye vermek isteyen şirketleri farklı markalarla anlaşmak, hediye temin etmek ve dağıtmak gibi operasyonel yük getiren süreçlerden ve bu süreçlerin maliyetinden kurtaran bu zahmetsiz çözümle şirketler tek faturayla muhasebe işlemleri yükünden kurtulurken çalışanlar ise kendi ihtiyaçları doğrultusunda ister kendilerine isterse çocuklarına diledikleri gibi alışveriş yapabiliyor.

Teknoloji ürünlerinden beyaz eşyaya binlerce hediye seçeneği

Edenred'in şirketlere sunduğu teşvik ve ödüllendirme çözümlerinden biri olan Ticket Compliments Fashion Hediye Çeki, çalışanlara ister kendileri isterse çocukları için 400'e yakın mağazada, onlarca seçkin markanın binlerce noktasında bayramlık alışverişin keyfini yaşatıyor. Çalışanlar bu sayede giyim, ayakkabı, aksesuar gibi ürünler arasından diledikleri gibi alışveriş yapabiliyor.

Edenred Türkiye, Ticket Compliments Universal Hediye Çeki ile ise kullanıcılarına birçok seçkin markanın 2 bine yakın mağazasından hediye seçimi yapma fırsatı tanıyor. Çalışanlar böylece beyaz eşya, elektronik ürünler, mücevherat ve kozmetik gibi pek çok farklı kategoriye ev sahipliği yapan anlaşmalı iş yerlerinde alışveriş özgürlüğü yaşıyor.

Ticket Compliments Universal ve Ticket Compliments Fashion Hediye Çekleri, bir yıl boyunca indirim ve kampanya dönemleri de dahil olmak üzere geçerli olduğu için çalışanlar tarafından çok seviliyor. Hediye çeklerinin geçerli olduğu mağazaların bilgisine MyEdenred uygulaması ya da edenred.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

Bayramda ihtiyaçlar Ticket Market Kart ile karşılanıyor

QR kod ile mobil, temassız ve hijyenik ödeme fırsatı sunan Ticket Market Kartı, çalışanlara Türkiye'nin 81 ilinde anlaşmalı binlerce üye markette ihtiyaç ve tercihlerine göre alışveriş yapma şansı sunuyor. Şirketler dilerlerse market kartlarını fiziksel kart yerine dijital kart olarak da tercih ederek çalışanlarının kart taşıma, kaybetme, yeniden sipariş etme, gelmesini bekleme gibi sorunlarını ortadan kaldırıyor. Ticket Market Dijital Kart ile çalışanlar SMS olarak gönderilen kart numaralarını MyEdenred'e ekleyerek yine QR kod ile ödeme yapabiliyor.

Ticket Market Kartı satın alma ve bakiye yükleme işlemleri Ticket Online platformu üzerinden 7/24 kolaylıkla yapılabiliyor. Aynı karta tekrar bakiye de yüklenebiliyor. Ayrıca çalışanlar, kart bakiyelerini tek seferde harcamak zorunda kalmadan diledikleri zaman, diledikleri kadar ister kendileri için isterse çocukları için alışveriş yapabiliyor. Ticket Market Kartın geçerli olduğu en yakın mağazaların listesine MyEdenred uygulaması ya da edenred.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

Çalışanlar gıdanın tazesi ve yerlisi ile buluşuyor

Ticket Compliments'ın üyesi CarrefourSA Kurumsal Hediye Kart'ı tercih eden şirketler, çalışanlarını gıdanın tazesi ve yerlisi ile buluşturuyor. Çalışanlar, klasik kart ve dijital kart seçenekleri bulunan CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartını Türkiye'deki 600'den fazla CarrefourSA'da, online markette veya mobil uygulamada kullanabiliyor. CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartı satın alma ve bakiye yükleme işlemleri Ticket Online platformu üzerinden 7/24 kolaylıkla yapılabiliyor. Aynı karta tekrar bakiye de yüklenebiliyor. Ayrıca çalışanlar, kart bakiyelerini tek seferde harcamak zorunda kalmadan diledikleri zaman, diledikleri kadar ister kendileri için isterse çocukları için alışveriş yapabiliyor.

Money Pro Kart ile ister market isterse online alışveriş imkanı

Ticket Compliments ailesinin sunduğu kurumsal çözümler arasında yer alan Money Pro Kart ile çalışanlar Kurban Bayramı alışverişlerini ister Migros, MigrosJet, 5M Migros ve Macrocenter'lardan ister online olarak Migros Sanal Market'ten gönüllerince yapabiliyor. Money Pro Kart, Money Kart'ın tüm özelliklerini taşıyarak Money puan da kazandırıyor. Money Pro Kartı satın alma ve bakiye yükleme işlemleri Ticket Online platformu üzerinden 7/24 kolaylıkla yapılabiliyor. Aynı karta tekrar bakiye de yüklenebiliyor. Ayrıca çalışanlar, kart bakiyelerini tek seferde harcamak zorunda kalmadan diledikleri zaman, diledikleri kadar ister kendileri için isterse çocukları için alışveriş yapabiliyor.

CarrefourSA, Türkiye, Market, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çalışanlar bayram alışverişi keyfini Ticket Compliments ile yaşıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı 12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil 12:40 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı 12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı 12:01 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı 11:55 Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti 10:43 Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda 10:22 Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız 09:31 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız

Son Dakika Haberleri
13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun
12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı
12:39 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil
12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
12:22 Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu
12:00 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı
11:56 Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı
11:47 Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki?
11:46 Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor
11:45 Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun         
13:06
Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş halleri gündem olan Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş halleri gündem olan Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu         
12:52
Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı         
12:35
Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu         
12:22
Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı         
11:56
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor         
11:46
Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız         
10:41
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi         
09:37
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz         
08:20
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 13:26:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çalışanlar bayram alışverişi keyfini Ticket Compliments ile yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement