Çalışanlar 'Güç Bizde Gelişim Merkezi'yle gelişiyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çalışanlar 'Güç Bizde Gelişim Merkezi'yle gelişiyor - Son Dakika Ekonomi

Çalışanlar 'Güç Bizde Gelişim Merkezi'yle gelişiyor

6 saat önce

Kibar Holding, insan kaynağının öğrenme ve gelişim süreçlerini desteklemek amacıyla merkez kurdu.

Çalışanlar 'Güç Bizde Gelişim Merkezi'yle gelişiyor, System.String[]

Kibar Holding, insan kaynağının öğrenme ve gelişim süreçlerini desteklemek amacıyla merkez kurdu. 'Güç Bizde Gelişim Merkezi' nin açılışı Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı'nın katıldığı törenle gerçekleştirildi.


Kibar Holding'in sürdürülebilirlik yaklaşımının bir parçası olan ve insan kaynağının gelişimine katkı sağlamak; eğitim, seminer ve organizasyonları bir çatı altında toplamak amacıyla faaliyete alınan 'Güç Bizde Gelişim Merkezi' açıldı. Yapımı 35 günde tamamlanan yaklaşık 300 kişi kapasiteli merkezde, 1 konferans salonu, 3 eğitim salonu ve 2 çalışma sınıfı bulunuyor. Kibar Holding'in Tuzla Yerleşkesi'nde 700 metrekare alana kurulu merkezin açılışı Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, Kibar Holding İcra Kurulu Üyeleri, şirketlerin genel müdürleri ve çalışanların katılımıyla gerçekleşti.


'Güç Bizde Gelişim Merkezi'nin Kibar Grubu açısından büyük önem taşıdığının altını çizen CEO Haluk Kayabaşı, "Kibar Holding olarak bizi biz yapan 5 değerimiz güven, yenilikçilik, doğruluk, esneklik ve çalışkanlık. Bugün açılışını yaptığımız, en büyük zenginliğimiz olarak ifade ettiğimiz insan kaynağımızın sürekli gelişimini destekleyecek bu merkezde bulunan sınıf ve salonlar da bu değerlerle isimlendirildi. Yarım asra yaklaşan tarihimizden aldığımız güçle geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki sahip olduğumuz bu değerler, bu merkez ve içinde yapılacak çalışmalarla birlikte nesilden nesle aktarılacak" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kibar Holding, Kayabaşı, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:13 Kaynak: İHA
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