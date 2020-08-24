Çalışanlar iş yerine dönmekten mutlu - Son Dakika

Ticket Restaurant Edenred'in gerçekleştirdiği "Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları Yeni Normal Araştırması", yeni normal dönemle birlikte çalışanların ofise geri dönmekten mutlu olduğuna işaret etti.

Ticket Restaurant Edenred açıklamasına göre, Türkiye'de çalışma hayatı yeni normalle birlikte kademeli olarak ofis ve iş yerlerine taşınmaya başladı. Şirket tarafından yapılan Türkiye genelinde 1.213 çalışanın katıldığı "Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları Yeni Normal Araştırması" anketinin sonuçlarına göre, yeni normalleşme süreciyle birlikte çalışanların yüzde 38'i iş yerlerine geri döndü, yüzde 16,4 ise evden çalışmaya devam ediyor.

Yüzde 36,4 değişen bir şey olmadığını, işe gidip geldiğini beyan ederken, yüzde 9,2 ise ofise kısmi olarak gidiyor.

İş arkadaşlarıyla sosyalleşme mutlu ediyor

Ankette "İş yerinize dönmekten mutlu musunuz?" sorusuna çalışanların yüzde 49,5'i "çok mutlu", yüzde 22,8'i ise "mutlu" yanıtını verdi.

Çalışanların mutlu olma nedenleri arasında işe daha fazla odaklanabilme, çay-kahve molalarında iş arkadaşlarıyla sosyalleşebilme ve iş yerinin daha konforlu olması öne çıkıyor.

Yemek kartları yeniden restoranlarda kullanılmaya başlandı

Ayrıca pandemi döneminde restoranların kapalı olması nedeniyle daha çok market alışverişinde kullanılan yemek kartları çalışanların ofislere dönmesiyle yeniden cafe ve restoranlarda öğle yemeği için tercih edilmeye başlandı.

"Yemek kartı kullanım oranları pandemi öncesi seviyelere ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Genel Müdürü Selçuk Boztepe, Ticket Restaurant Yemek Kartı'nın temmuz ayında restoran ve cafelerde kullanım oranlarının pandemi öncesi seviyelerine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni normalle birlikte eski hayatımıza dönmeye başladık gibi görünse de aslında hep birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Yeni yaşam kuralları ile birlikte cafe ve restoranlar da açılarak canlanan iş dünyasına hizmet vermeye başladı. Kullanıcılarımız ise sosyal mesafe kurallarını gözeterek restoran ve cafelerdeki kullanımlarını artırarak hizmet sektörünün canlanmasına yardımcı oldu. Biz de günün ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz çözümlerimizle hem Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcılarının hem de üye iş yerlerimizin hayatını kolaylaştırmaktan ve bu vesileyle bu hareketliliğe sunduğumuz katkılardan ötürü son derece mutluyuz."