Çalışanlar iş yerlerindeki yangını yaşlı gözlerle izlediler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çalışanlar iş yerlerindeki yangını yaşlı gözlerle izlediler - Son Dakika

Çalışanlar iş yerlerindeki yangını yaşlı gözlerle izlediler

6 saat önce

Denizli'de zücaciye ve giyim ürünleri satan mağazada çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, iş yeri çalışanları ise çalıştıkları yerde çıkan yangını yaşlı gözlerle seyrettiler.

Çalışanlar iş yerlerindeki yangını yaşlı gözlerle izlediler, System.String[]

Denizli'de zücaciye ve giyim ürünleri satan mağazada çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, iş yeri çalışanları ise çalıştıkları yerde çıkan yangını yaşlı gözlerle seyrettiler.


Olay, Pamukkale ilçesi Saraylar Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde ki bir mağazada meydana geldi. zücaciye ve giyim ürünleri satan mağazanın bodrum katında iddialara göre, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede mağazaya sirayet edince çalışanlar hemen kendilerini dışarı attı. Dumanı gören çevre esnafı ise hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ederken polis ekipleri ise cadde de trafiği durdurarak araç geçişine izin vermedi. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatli müdahalesi sonrası söndürüldü.


Olay esnasında can havli ile kendilerini dışarı atan mağaza çalışanları ise itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi. Büyük paniğin yaşandığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


Yangının ardından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Pamukkale, Saraylar, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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