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Çalışanlar işverenden ne bekler? Personeli 'en mutlu şirketler' hangileri?
6 saat önce
Çalışanları her gün işe giderken en çok ne mutlu ediyor?
Bazıları için etki yaratma, profesyonel anlamda büyüme, pozitif bir ortamda etkileşim kurma ve şirketin misyonuyla gurur duyma gibi faktörlerden yola çıkarak, iş yerinin sundukları mutluluk derecelerini belirlemede öne çıkıyor.
Çalışanları her gün işe giderken en çok ne mutlu ediyor?
Bazıları için etki yaratma, profesyonel gelişim, pozitif bir ortamda etkileşim kurma ve şirketin misyonuyla gurur duyma gibi faktörler, iş yerinin sundukları mutluluk derecelerini belirlemede öne çıkıyor. İyi bir maaş ve yararlanılan imkanlar da çalışanları mutlu eden diğer etkenler.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:49
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