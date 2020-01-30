Çalışanlar işverenden ne bekler? Personeli 'en mutlu şirketler' hangileri? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çalışanlar işverenden ne bekler? Personeli 'en mutlu şirketler' hangileri? - Son Dakika Dünya

Çalışanlar işverenden ne bekler? Personeli 'en mutlu şirketler' hangileri?

6 saat önce

Çalışanları her gün işe giderken en çok ne mutlu ediyor? Bazıları için etki yaratma, profesyonel anlamda büyüme, pozitif bir ortamda etkileşim kurma ve şirketin misyonuyla gurur duyma gibi faktörlerden yola çıkarak, iş yerinin sundukları mutluluk derecelerini belirlemede öne çıkıyor.

Çalışanlar işverenden ne bekler? Personeli 'en mutlu şirketler' hangileri?, System.String[]

Çalışanları her gün işe giderken en çok ne mutlu ediyor?


Bazıları için etki yaratma, profesyonel gelişim, pozitif bir ortamda etkileşim kurma ve şirketin misyonuyla gurur duyma gibi faktörler, iş yerinin sundukları mutluluk derecelerini belirlemede öne çıkıyor. İyi bir maaş ve yararlanılan imkanlar da çalışanları mutlu eden diğer etkenler.

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Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:49 
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