Çalışanlar "Misket" ile 200 bin bedava yemek yedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çalışanlar 'Misket' ile 200 bin bedava yemek yedi - Son Dakika Ekonomi

Çalışanlar "Misket" ile 200 bin bedava yemek yedi

6 saat önce

Sodexo kart sahipleri, harcamalarında yüzde 10'a varan ek bakiye kazandıran ödül programı Misket sayesinde bugüne kadar tam 200 bin yemeği bedava yedi.

Çalışanlar

Sodexo kart sahipleri, harcamalarında yüzde 10'a varan ek bakiye kazandıran ödül programı Misket sayesinde bugüne kadar tam 200 bin yemeği bedava yedi.


Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 45 binden fazla anlaşmalı kafe, büfe ve restoran ile seçme özgürlüğü sunan Sodexo Restaurant Pass yemek kartı, çalışanların hayatını kolaylaştıran ayrıcalıklar sunuyor. Bu ayrıcalıklardan biri olan Misket Ödül Programı, Sodexo'lulara harcadıkça yüzde 10'a varan ek bakiye kazandırıyor ve ay sonunda bakiyenin erken bitmesi derdine son veriyor.


Misket üyesi restoranlarda kazandıkları misketleri aynı restoran ağında gönüllerince harcayabilen Sodexo'lular, bu sayede ayda ortalama iki öğle yemeğini bedava yiyor.


Misket Ödül Programı'ndan faydalanan 95 bin Sodexo'lu, Misket üyesi restoranlarda bugüne kadar yaptıkları harcamalarında 4 milyona yakın misket kazandı. Her biri 1 TL'ye karşılık gelen misketler sayesinde Sodexo'lular tam 200 bin bedava yemek avantajından yararlandı.


Misket programından faydalanmak ise oldukça basit. Çalışanlar, ücretsiz Sodexo mobil uygulamasını indirerek uygulama içerisinden Misket programına bir kez kayıt olduktan sonra Misket programından otomatik olarak faydalanıyorlar. Kazanılan misketler, Restaurant Pass yemek kartlarına yüklenerek birikmeye başlıyor.


Misket Ödül Programı sayesinde firmalar, çalışanlarına sunduğu avantajlara bir yenisini ekliyor. Firmalarının hesaplarına yatırdığı bakiyeden daha fazlasını kazanabilen çalışanların memnuniyeti ve bağlılıkları artıyor. Böylece hem çalışanlar hem de işverenler kazanıyor.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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