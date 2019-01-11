Çalışanlara İSG ve çevre eğitimi

Türkiye'nin en büyük fren üreticisi Chassis Brakes International'ın Bursa fabrikası 1 gün boyunca üretimi durdurarak, tüm çalışanlarının katılımıyla HSE (iş sağlığı, güvenliği ve çevre) eğitimi düzenledi.

Türkiye'nin en büyük fren üreticisi Chassis Brakes International'ın Bursa fabrikası 1 gün boyunca üretimi durdurarak, tüm çalışanlarının katılımıyla HSE (iş sağlığı, güvenliği ve çevre) eğitimi düzenledi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Doktor Biran Ekici, Kleopatra Koyteyli'ni Türkiye'de Uygulamaya Başladı

Estetik İçin Türkiye'ye Gelen Araplar En Çok Kıvanç Tatlıtuğ'un Burnunu İstiyor

Ticaret Bakanı Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: 3 Milyar 104 Milyon Lira Destek Vereceğiz

DJ Kerimcan Durmaz, Ablasına Son Model Cip Hediye Etti