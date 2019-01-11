Çalışanlara İSG ve çevre eğitimi
1 saat önce
Türkiye'nin en büyük fren üreticisi Chassis Brakes International'ın Bursa fabrikası 1 gün boyunca üretimi durdurarak, tüm çalışanlarının katılımıyla HSE (iş sağlığı, güvenliği ve çevre) eğitimi düzenledi.
Türkiye'nin en büyük fren üreticisi Chassis Brakes International'ın Bursa fabrikası 1 gün boyunca üretimi durdurarak, tüm çalışanlarının katılımıyla HSE (iş sağlığı, güvenliği ve çevre) eğitimi düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:10
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