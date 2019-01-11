Son Dakika Haberleri: Çalışanlara İSG ve çevre eğitimi

Çalışanlara İSG ve çevre eğitimi

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük fren üreticisi Chassis Brakes International'ın Bursa fabrikası 1 gün boyunca üretimi durdurarak, tüm çalışanlarının katılımıyla HSE (iş sağlığı, güvenliği ve çevre) eğitimi düzenledi.

Çalışanlara İSG ve çevre eğitimi, System.String[]
Türkiye'nin en büyük fren üreticisi Chassis Brakes International'ın Bursa fabrikası 1 gün boyunca üretimi durdurarak, tüm çalışanlarının katılımıyla HSE (iş sağlığı, güvenliği ve çevre) eğitimi düzenledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:10 

Türkiye, Bursa, Ekonomi
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