Son Dakika Haberleri: Çalışanlardan yeni iddia!
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Çalışanlardan yeni iddia!

7 saat önce

Bugün ise buna bir yenisi daha eklendi.

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Bugün ise buna bir yenisi daha eklendi. Nusret'e açtığı 250 bin dolarlık işe geri dönüş davasını kazanan o garson yaşadıkları mobbingi ve detaylarını tek tek anlattı. Nusret'in, çalışanlarına hakaret etmesinin yanı sıra bahşişlerine de el koyduğunu açıklayan o garson şaşırtan bir itirafta daha bulundu. İşte detaylar...


Nusret Gökçe, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:58 
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