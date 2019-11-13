Çalışanlardan yeni iddia!
7 saat önce
Bugün ise buna bir yenisi daha eklendi.
Bugün ise buna bir yenisi daha eklendi. Nusret'e açtığı 250 bin dolarlık işe geri dönüş davasını kazanan o garson yaşadıkları mobbingi ve detaylarını tek tek anlattı. Nusret'in, çalışanlarına hakaret etmesinin yanı sıra bahşişlerine de el koyduğunu açıklayan o garson şaşırtan bir itirafta daha bulundu. İşte detaylar...
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:58
Şarkıcı Tuğba Özerk'e polise hakaretten 2 yıl dava açıldı Nusret Gökçe ile davalık olan garson konuştu: Önce halay çektirip sonra 'Maymun gibi davranmayın' diyorlardı Milli eğitim müdürüne 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un aldığı kiloların nedeni belli oldu