Çalışanlardan yeni iddia!

Bugün ise buna bir yenisi daha eklendi. Nusret'e açtığı 250 bin dolarlık işe geri dönüş davasını kazanan o garson yaşadıkları mobbingi ve detaylarını tek tek anlattı. Nusret'in, çalışanlarına hakaret etmesinin yanı sıra bahşişlerine de el koyduğunu açıklayan o garson şaşırtan bir itirafta daha bulundu. İşte detaylar...



