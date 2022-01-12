Çalışanları oyalayarak cep telefonu çalan zanlı polisten kaçamadı - Son Dakika

İzmir'de, alışveriş bahanesiyle gittiği bir mobilya mağazasında çalışanlardan önce birini sonra da diğerini iş yerinin üst katına yönlendirip masadaki cep telefonunu çalan zanlı, polisin sürdüğü iz sayesinde İstanbul'a kaçmak isterken otobüste yakalandı.

Buca ilçesinde hizmet veren mobilya mağazasına bir süre önce gelen F.G, müşteri temsilcisi Esma Issı'ya ürünlere bakmak istediğini söyledi. Issı ile üst katta çıkan kişi burada bir süre mobilyaları inceledi.

Bu sırada telefonla konuşmaya başlayan zanlı, Issı'ya, eşinin de mağazaya geldiğini söyleyerek kendisini burada beklemesini belirtti.

Alt kata inen kişi, buradaki çalışan Zeynep Dağ'a ise eşinin geç geleceğini bunu da üst kattaki çalışma arkadaşına haber vermesini istedi.

Zanlı, Zeynep Dağ üst kata çıktığı sırada masanın üzerindeki cep telefonunu alıp kayıplara karıştı.

Bir süre sonra hırsızlığı fark eden çalışanlar, polise şikayette bulundu.

40 iş yerinin güvenlik kamerası kayıtları incelendi

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce suç kaydı bulunan F.G. (43) olduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ile 40 ayrı güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin izini sürerek zanlının şehirlerarası otobüs terminaline gittiğini tespit etti.

Zanlı düzenlenen operasyonla İstanbul'a kaçmak istediği sırada otobüste yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin Balçova ile Narlıdere ilçelerinde 3 iş yerinden benzer yöntemlerle cep telefonu ve bilgisayar çaldığı belirlendi.

İfadesinde suçunu itiraf eden zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mobilya mağazasından çaldığı telefon da sahibine teslim edildi.

Zanlı F.G'den şikayetçi olan mağaza çalışanları Esma Issı, AA muhabirine, hırsızlık olayının yaşandığı gün müşteri olarak gelen kişiyi üst kata çıkarıp ürünleri gösterdiğini anlattı.

Şüphelinin telefonla konuştuktan sonra eşini bahane ederek kendisini beklemesini istediğini anlatan Issı, "Eşim geliyor adresi bulamamış ben eşimi karşılayayım siz burada bekleyin' dedi. Ben kendisini bekledim ama gelmedi." diye konuştu.

Bir süre bekledikten sonra arkadaşının haber vermesiyle aşağıya indiğini belirten Issı, ardından da cep telefonunun çalındığını fark ettiğini belirtti.

Zeynep Dağ ise "Masada oturduğum sırada üst kattan inen müşteri yanıma gelerek, 'Arkadaşınızı çağırın eşim geç gelecek' dedi. Ben önce kalkmak istemedim. Arkadaşımı telefonla aramak istedim ancak telefonunun masada olduğunu gördüm. Arkadaşımı çağırmak için gittim. Geri döndüğümüzde şahıs gitmişti ve arkadaşımın telefonu yoktu. Daha sonra kameraları incelediğimizde şahsın telefonu aldığını gördük ve polise şikayette bulunduk." diye konuştu.

Ayrıca mobilya mağazasındaki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin alışveriş yapma bahanesiyle girdiği iş yerinde bir süre dolaştıktan sonra masanın üzerindeki cep telefonunu alıp uzaklaştığı görülüyor.