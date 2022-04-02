Çalışanları özel olan "Mutlu Kafe" hem çocukları hem aileleri sevindiriyor - Son Dakika

Erzurum'da, Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde devlet desteğiyle açılan "Mutlu Kafe"de çalışan down sendromlu, otistik ve hafif zihinsel engelli çocuklar, bu sayede hem sosyalleşip hayata bağlanıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle kentin merkez ilçesi Yakutiye'de özel çocuklar için "Mutlu Kafe" isimli kafe hizmete açıldı.

Özel çocuklar için 2019 yılında Palandöken ilçesinde açılan Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde hizmet veren Mutlu Kafe, bu okulda eğitim gören down sendromlu, hafif zihinsel engelli ve otizmli öğrencilerce işletiliyor.

Eğitmenlerinin yardımıyla kafeye gelen müşterilere en iyi hizmeti vermeye çalışan 19 özel çocuk, burada hem sosyal hayata atılıyor hem de çalışmalarının karşılığı olarak aldıkları ücretle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sosyalleşmenin kendilerine verdiği avantajla insanlarla daha iyi iletişim kurmayı başaran öğrenciler, kafeye gelenlere yemek, tatlı, çay gibi yiyecek ve içeceklerin servislerini yapıyor.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, AA muhabirine, okulda 72 özel öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi.

Kısa zamanda birçok şeyi hayata geçirdiklerini belirten Kaygusuz, "Bizim okulun diğer okullardan farkı bünyesindeki kafe kısmı. Burası yiyecek içecek alanımızın atölyesi gibi." dedi.

"Birinci amacımız özel çocukları hayata hazırlamak"

Kaygusuz, kentteki diğer kamu kurumlarından da destek aldıklarını ifade ederek, "Bizim iki amacımız var; birincisi özel çocukları hayata hazırlamak ve sosyal hayatın içinde olmalarını sağlamak, ikincisi de birebir mesleği icra etmelerini sağlayarak onlara fırsat sağlamak. Yiyecek içecek alanımızda down sendromlu, hafif düzey engelli ve otizmli çocuklar olmak üzere 19 öğrencimiz var." diye konuştu.

Öğrencilerin gelen müşterilere iyi şekilde hizmet verdiği dile getiren Kaygusuz, şunları aktardı:

"Öğrencilerimizle alakalı hedefimiz inşallah mezun olduktan sonra da çalışmalarını takip ediyoruz. Yapacağımız protokollerle belediyelerin sosyal tesislerinde ve diğer sektörlerdeki kafe ve restoranlarda çalışmalarını sağlayacağız. Öğrencilerimiz burada gerçekten çok güzel eğitim alıyorlar. Mezun olduktan sonra ümit ediyorum ki aranan eleman olacaklar çünkü işlerini çok güzel yapıyorlar."

Kaygusuz, özel öğrencilerin çalışmaları karşılığında bir miktar ücret aldığını anlatarak, "Bir diğer amacımız da çocuklarımızın ailelerine ekonomik katkı sağlamak. Burası meslek okulunun atölyesi gibi olduğu için döner sermaye ile işletilen bir alan. Aylık döner sermaye girdisine göre çocuklarımıza katkı sağlıyoruz. Bir aylık süreçte beklediğimizden çok daha iyi cirolar yapıldı. Ailelerimize de bu manada destek sağlandı." dedi.

"Bizim farkımız hizmetimiz ve özel çocuklarımız"

Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu ve Mutlu Kafe Müdürü Hacer Türk de kafenin Türkiye'deki diğer kafelerden farklı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Belediyelerde bu şekilde kafeler var ama onlardan farkımız bizde down sendromlu, otizmli ve hafif düzeyli zihinsel yetersizliği olan çocuklarımız hizmet ediyor. Bizim farkımız hizmetimiz ve özel çocuklarımız. Bizim çocuklarımız özel, eğitimimiz özel, biz özeliz diyoruz. Kafemizdeki yiyecekleri eğitmenler eşliğinde özel çocuklarımız hazırlıyor. Eğitmenler bunların kontrolünde çocuklarımıza yardımcı oluyor."

Türk, çocukların ailelerinden güzel dönüşler aldıklarını anlatarak, öğrencilerin birçok farklı insanla tanışma ve konuşma fırsatı yakalamasının onların sosyalleşmesine katkı sağladığını aktardı.

Çocuklardaki değişimin önemli ölçüde arttığını dile getiren Türk, "Onlar bu zamana kadar kafeye hiç gitmemiş ve buraya gelen insanlarla daha önce hiç karşılaşmamışlar. Öğretmenlerimizle çocuklarımızda kısa sürede yüzde 90, yüzde yüze yakın değişiklik fark ettik, normal okullarda verilen eğitimlerde çocukların yapmasını isteğimiz davranışları, kafede çok kısa sürede yaptılar çünkü burada değer görüyorlar, bir işe yaradıklarının farkına varıyorlar. Gelen insanlarla iletişime geçip bunun hazzına vardıkları için çok güzel geri dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Mutlu Kafe"de çalışan çocuklar da aileleri de mutlu

Hacer Türk, çocukların ailelerinin de bu durumdan mutlu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ailelerde 'Hiç işe yaramaz.' denilen çocuklarımız vardı ama şimdi kendileri bile böyle olduklarını görünce hayret ediyorlar. Onlar buradaki döner sermayeden ücret aldıklarında aileleri 'Benim çocuğum da mı alacak?' diye söylüyor. Onların buradan para aldıklarında kendilerini kocaman bir evi geçindiren bir birey gibi hissetmelerini sağlıyoruz. Bu da onların öz güvenlerine katkıda bulunuyor."

Kafede çalışan özel çocuklardan Pelinay Taşer, "Kafede garsonluk, bulaşık ve organizasyon işleri olduğunda yardım ediyoruz. Buranın bana değişiklik kattığını düşünüyorum, çünkü önceden böyle değildim. Buraya başladıktan sonra kendimdeki en büyük değişimin öz güven olduğunu fark ettim. Önceleri markete tek başıma gidemezken şimdi gidebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Enes Çavdaş da kafede çalışmanın kendisini sosyalleştirdiğini anlatarak, kendi parasını kazanmanın ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi.