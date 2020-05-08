Çalışanların dalgınlığından istifade ederek kebapçıyı soydu - Son Dakika

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Çalışanların dalgınlığından istifade ederek kebapçıyı soydu
6 saat önce
Bilecik'te gündüz vakti girdiği iş yerinde çalışanların dalgınlığından istifade eden bir kişi kasayı soyarak kayıplara karıştı.
Bilecik'te gündüz vakti girdiği iş yerinde çalışanların dalgınlığından istifade eden bir kişi kasayı soyarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Kasımpaşa Mahallesi Eminağa Caddesi üzerindeki bir kebapçı dükkanına giren İ.K. (30) isimli şüpheli iş yerindeki çalışanların dalgınlığından faydalanarak kasaya yöneldi. Bir süre kasanın üzerinde bulunduğu bankonun yanında çalışanları gözetleyen şahıs onların dalgınlıklarından faydalanarak, kasada ve kasanın altında bulunan çantadaki yaklaşık bin 500 TL parayı aldı. Sonrasında da müşteri rolüne bürünüp bir süre çalışanlarla sohbet ettikten sonra paralarla birlikte işyerinden ayrıldı. Bir müddet sonra kasa ve çantadaki paraların yerinde olmadığı anlaşılınca durum Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek ifadeler doğrultusunda çalışmalara başladı. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, görüntülere yansıyan şüpheliyi başarılı çalışmaların ardından tespit ederek kısa sürede yakaladı. Evinden alınarak gözaltına alınan İ.K. ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan İ.K. çıkarıldığı mahkeme sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer taraftan İ.K.'nın kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 12:58 Kaynak: İHA
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