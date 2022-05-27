Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı - Son Dakika
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Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı

27.05.2022 21:13

Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı Kereste fabrikasında yaşayan yavru tilkiler tek tek yakalandı Bolu'da kereste fabrikasında çalışma yapıldığı sırada fark edilen yavru tilkiler tek tek yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı

Kereste fabrikasında yaşayan yavru tilkiler tek tek yakalandı

BOLU - Bolu'da kereste fabrikasında çalışma yapıldığı sırada fark edilen yavru tilkiler tek tek yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kereste fabrikasında çalışma yapıldığı sırada işçilerden Tayfun Çelen, tahtaların arasında hareket eden bir canlı fark etti. Canlının fare olduğunu düşünen Çelen, daha sonra tahtaların arasında 2 tilki yavrusu olduğunu gördü. Isırılma korkusuyla tilki yavrularını tahtaların arasından alamayan Çelen, durumu itfaiye ve Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Tilkilerin bulundukları alandan kaçmaması için yoğun çaba gösteren ekipler, 2 yavru tilkiyi yakaladı. Sağlık durumu iyi olduğu görülen tilki yavruları, teslim edilmek üzere hayvan ambulansıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tilki yavrularını fark eden fabrika işçisi Tayfun Çelen, "Çalışma yaparken bu sahayı boşaltmamız gerekiyordu. Çalışırken bir şeyin gittiğini fark ettik. Fare zannettik. Baktık ki tilki yavrusu. Sonra çalışmayı durdurduk. Daha sonra ekiplere haber verdik" dedi.

Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı
Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı
Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı
Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Organize Sanayi Bölgesi, Bolu, Güncel, Son Dakika

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