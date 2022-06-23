Hırsız, sakinliğiyle pes dedirtti...Çalışanların gözü önünde motosikleti böyle çaldı - Son Dakika
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Hırsız, sakinliğiyle pes dedirtti...Çalışanların gözü önünde motosikleti böyle çaldı

23.06.2022 10:25

Hırsız, sakinliğiyle pes dedirtti.

Hırsız, sakinliğiyle pes dedirtti...Çalışanların gözü önünde motosikleti böyle çaldı

Güneş gözlüklü eli belinde kısa keşif yapıp kendi malı gibi motosikleti götürdü

Kontak anahtarı üzerinde bulunan paket servis motosikleti kaşla göz arasında kayboldu

İşletme sahibi Ali Çoban:

-" Kameralara bakınca körlüğümüzü izledik"

ANTALYA - Antalya'da pişkin hırsız güpegündüz çalışanların gözü önünde 50 bin TL değerinde motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsız yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Fahretttin Altay Caddesi üzerindeki bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre paketçilerin kontak anahtarı üzerinde olan motosikletlerini gözüne kestiren bir şüpheli, güpegündüz hırsızlık olayını gerçekleştirdi. Şüphelinin motosikleti çaldığı anlar ve tavırları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletlerin yanına gelen şüphelinin güneş gözlüğünü taktığı, motosiklete baktığı eli belinde bir ileri bir geri gidip geldiği görüldü. Bir süre gözlerden kaybolan ve tekrar geri gelen şüpheli gözüne kestirdiği motosikleti yavaş yavaş sürerek olay yerinden uzaklaştığı anlar ve çalışanların panikli durumları kameraya yansıdı. Polisin ve çalışanların aramasıyla motosiklet Zeytinköy bölgesinde plakası sökülmüş şekilde bulundu. Motosikleti çaldığı belirlenen M.C, ise gözaltına alındı.

"Motosikleti bulduk, hırsızı yakaladık"

İşletmeci Ali Çoban, yan tarafta park halindeki motosikletin güpegündüz çalındığını belirtti. Hırsızın hiçbir şeyi umursamadan gözlerinin önünden motosikleti alıp gittiğini dile getiren Çoban, " Bir baktık motosiklet yok. Motosikletin Paketçi arkadaşlarımız hemen aramaya çıktı. Nitekim aramalarımız sonuç verdi ve motosikletimize ulaştık. Durumu polise de bildirmiştik. Motosikletimizi de aldık hırsızı da yakaladık" dedi.

"Körlüğümüzü izledik"

50 bin TL motosikletin gözlerinin önünde çalındığını ve göremediklerini ifade eden Çoban, " Kameralara bakınca körlüğümüzü izledik. İnsan yanındaki gözünün önündeki malını göremiyor. Tüm çalışanlar burada olduğu halde böyle bir olay yaşadık" diye konuştu.

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Camide pes dedirten hırsızlık! Cemaat namazdayken sinekliği açıp çantayı böyle çaldı Camide pes dedirten hırsızlık! Cemaat namazdayken sinekliği açıp çantayı böyle çaldı Hırsız bu kez kapının zilini çaldı Hırsız bu kez kapının zilini çaldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız, sakinliğiyle pes dedirtti...Çalışanların gözü önünde motosikleti böyle çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsız, sakinliğiyle pes dedirtti...Çalışanların gözü önünde motosikleti böyle çaldı - Son Dakika
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