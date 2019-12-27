Çalışanların hiç bir zaman unutmuyor - Son Dakika
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Çalışanların hiç bir zaman unutmuyor

6 saat önce

Bilecik'te faaliyet gösteren bir sunu deri fabrikası sahibi her özel günde olduğu gibi yılın son günlerinde çalışanlarıyla düzenlenen yemekte bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı.

Çalışanların hiç bir zaman unutmuyor, System.String[]

Bilecik'te faaliyet gösteren bir sunu deri fabrikası sahibi her özel günde olduğu gibi yılın son günlerinde çalışanlarıyla düzenlenen yemekte bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı.


Bilecik'te bir kafeteryada çalışanlarına yemek düzenleyen fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Şermin Kahraman, 2019 yılının fabrikaları için çok başarılı bir yıl olduğu ve bu başarıyı çalışanlarıyla birlikte kutlama yaptıklarını söyledi. Çalışanlarına 'ailem' diye seslenen Kahraman, "Her özel günde olduğu gibi bu yılın sonunda da arkadaşlarımla bir araya gelerek yemek yedik. Başarılı ve güzel bir şekilde yılı tamamladığımız için beraberce kutlamak, beraberce bir gece geçirmek istedik. 2019 yılının son yemeği olacak bizim için, İnşallah 2020 yılında daha güzel günler geçireceğiz. Onlar işçi değil, benim ailem" dedi.


"Onlar her şeyi hak ediyorlar"


Kahraman, personelinin mutlu olması kendisini de mutlu ettiği belirterek, "Onlar da her şeyi hakikaten hak ediyorlar. Biz bir aileyiz her zaman söylediğim gibi. Bu aile çerçevesinde hepimiz mutluluğu paylaşıyoruz. Onları güler yüzlü görmek, onları mutlu görmek birde çok yoğun bir çalışmamız var hakikaten arkadaşlarımız çok zor şartlarda ve çok uzun saatler çalışıyorlar dolayısıyla onlara bir nefes aldırmak beni de mutlu ediyor. Hep birlikte böyle güzel şeyleri paylaşırken mutlu oluyoruz. Fabrika içerisinde de güzel bir yaşam içerisindeyiz" dedi.


Öte yandan fabrika her yıl Ramazan ayında verdiği iftar yemekleri, Kurban Bayramı'nda işçilerin aileleriyle birlikte katıldığı bayramlaşma törenleri ve diğer özel günlerde de yaptıkları etkinliklerle çalışanları ile bir araya gelmeyi geleneksel hale getirdi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
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