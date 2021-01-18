Çalışanların üçte biri, işleri evden çalışmaya uygun! - Son Dakika

Çalışanların üçte biri, işleri evden çalışmaya uygun!

18.01.2021 15:49
Çalışanların üçte biri, işleri evden çalışmaya uygun!, System.String[]

Ipsos'un gerçekleştirdiği araştırmada; yeni yılın ikinci haftasında, evden çalışanların toplam oranı %28 olarak izlendi. %18 salgın nedeniyle %10 ise salgından bağımsız olarak halihazırda evden çalıştığını ifade etti.

Çalışanlara kendi işlerinin evden çalışmaya uygun olup olmadığı sorusu yöneltildiğinde; çalışanların verdiği yanıtlarda sadece üçte birinin (%32) işlerini bu çalışma modeline uygun gördüğü ortaya çıktı. Bir açıdan, evden çalışması mümkün olanların büyük çoğunluğu şu anda evden çalışma modeline geçmiş gözüküyor.

Çalışanların Büyük Çoğunluğu İşe Gitmeye Devam Ediyor

Çalışan vatandaşların büyük bölümü vaka sayıları ne kadar yüksek olsa da işe gitmeye devam ediyor. Toplu taşıma kullanmak vatandaşlar arasında ciddi bir endişe kaynağı olarak görülüyor ancak; kendi aracıyla işe gidemeyecek olan çalışanların gerçeği bu. Virüse maruz kalma riski en yüksek olan kesimlerden birisi çalışanlar.

Virüsü, İşi veya İşyeri İçin Ciddi Bir Tehlike Olarak Görenlerin Oranı Son 6 Ayın En Yüksek Seviyesine Çıktı

Virüsün işe/işyerlerine olan etkisini, Ipsos; Koronavirüs Salgını ve Toplum araştırması ile salgının başladığı 2020 Mart ayında bu yana tüm süreçleriyle takip ediyor… Salgının ilk döneminde sokağa çıkma yasakları ve işyerlerine yönelik kısıtlamaların da etkisiyle, normalleşme sürecinin hemen öncesinde virüsün işine veya işyerine ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade eden çalışanların oranı %67 seviyesine kadar çıktığı görülmüştü. Ciddi ve kısmen tehlikeli görenlerin toplam oranı ise aynı dönem %90 olarak gerçekleşmişti. Bugüne gelindiğinde risk algısının benzer olduğu tespit ediliyor. Çalışanların %64'ü salgını işleri için çok tehlikeli değerlendiriyor, kısmen tehlikeli görenlerle beraber oran %87'ye çıkıyor.

İşyerinin Koronavirüsle İlgili Aldığı Önlemleri Çok Yeterli Bulanların Oranı %32. Ipsos bu dönem araştırmasında, çalışanlara işyerlerinin virüsle ilgili aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı sorusunu yöneltti. Çalışanların sadece üçte birinin bu konuda işyerlerine tam puan verdiği izlendi. İşyerlerini doğrudan yetersiz olarak değerlendirenlerin oranı %24 ile sınırlı, geri kalan %44 bu konuda atılan adımları kısmen yeterli olarak tanımlıyor. Öte yandan, işyerlerinde alınan önlemlerin "kısmen" yeterli olması aslında iş dünyasının salgınla mücadeleyi olması gerektiği gibi yürütemediği anlamı da taşıyor. Mücadelenin sadece vatandaşlar nezdinde değil, büyük-küçük fark etmeksizin tüm işyerleri tarafından da kusursuz yürütülmesi salgını sona erdirmek için elzem denilebilir.

Çalışanların üçte biri, işleri evden çalışmaya uygun!

Koronavirüs, Ipsos, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi Çalışanların üçte biri, işleri evden çalışmaya uygun! - Son Dakika Ekonomi


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