Çalışanların verimliliği yüzde 42 artabilir
1 saat önce
bilgi veren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova, "Temel amacı çalışanların verimliliğini artırmak çünkü inanılmaz oranda dijital hayattayız. Ekranlarla iç içe olduğumuz bir dönemdeyken, biz insanları sağlıklı ve daha verimli hale getiriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:54 Kaynak: DHA
bilgi veren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova,
"Temel amacı çalışanların verimliliğini artırmak çünkü inanılmaz oranda dijital hayattayız. Ekranlarla iç içe olduğumuz bir dönemdeyken, biz insanları sağlıklı ve daha verimli hale getiriyoruz. Önce çalışanlara bir anket gönderiyoruz, daha sonra onlarla yüz yüze görüşüyoruz. Onların herhangi bir rahatsızlıkları var mı, yok mu, nasıl besleniyorlar öğreniyoruz. Ardından bilgisayarlarına masa üstü uygulamaları hazırlıyoruz. Bu uygulama bir anda onlara 'çok oturdun esnemeye başla' ya da 'tur atman gerekiyor' diyor. Bu uygulama için bilimsel çalışmalar yaptıktan sonra şunu keşfettik; haftada 30 dakika egzersizle yüzde 42 çalışan verimliliği artıyor. Bu da günde sadece 6-7 dakikaya eşdeğer" dedi.
Garakhanova, "Bununla da kalmıyor biz aynı zamanda uyarıcılarımızla, insanların aslında uyandıktan sonraki bütün serüvenlerinde onlarla beraberiz. Dijital olarak yanlarındayız ama aynı zamanda onları sağılık yapmak için ve verimli çalıştırmak için teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu.
- İstanbul
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