Son Dakika Haberleri: Çalışanların yüzde 10’u tüm ücretlerin yarısını kazanıyor
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Çalışanların yüzde 10’u tüm ücretlerin yarısını kazanıyor

7 dakika önce

Dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan yüzde 10'luk kesim, küresel olarak tüm çalışanlara ödenen ücretlerin yüzde 48,9'unu alıyor.

Çalışanların yüzde 10’u tüm ücretlerin yarısını kazanıyor, System.String[]
Dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan yüzde 10'luk kesim, küresel olarak tüm çalışanlara ödenen ücretlerin yüzde 48,9'unu alıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:52 
Ekonomi
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