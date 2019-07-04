Çalışanların yüzde 10’u tüm ücretlerin yarısını kazanıyor
7 dakika önce
Dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan yüzde 10'luk kesim, küresel olarak tüm çalışanlara ödenen ücretlerin yüzde 48,9'unu alıyor.
Dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan yüzde 10'luk kesim, küresel olarak tüm çalışanlara ödenen ücretlerin yüzde 48,9'unu alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:52
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