Çalışanların yüzde 23'ü iş değiştirmeyi düşünürken kendi işini kurmak isteyenlerin sayısı artıyor

Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'deki çalışanların yüzde 23'ü salgın sürecinde iş değiştirmeyi düşünürken temel gerekçeler arasında daha yüksek gelir beklentisi ve iş-yaşam dengesi ve yüzde 29'la 'daha değerli ve anlamlı bir rol ihtiyacı' geliyor.

Araştırmaya göre, pandemide dijital araçların da yardımıyla kendi işini kurma konusunda toplum tarafından cesur adımlar atıldığı belirlendi. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, iş-yaşam dengesinin bozulması gibi pek çok faktör, çalışanların kariyer beklentilerini yeniden şekillendiriyor. Türkiye'de genç nüfus ile yeni teknolojilere adaptasyon yeteneği bir araya geldiğinde, girişimcilik açısından son derece elverişli bir iklim ortaya çıktığını belirten online eğitim platformu Courself.co Kurucusu Raif Kamacı, "Özellikle pandemiyle, iş yaşamından beklentiler de değişti. Anlam arayışları artarken gelişen dijital araçlar, kendi işini kurmak isteyen beyaz yakalıların harekete geçmesini kolaylaştırıyor. Biz de reklam eğitimlerinden ödeme altyapılarına pek çok alanda girişimci adaylarına yeni yetkinlikler kazandırıyoruz" dedi.

"KENDİ İŞİNİ KURMADA İLK TERCİHLER E-TİCARET VE E-İHRACAT"

"Toplantıdan alışverişe, eğitimden sosyalleşmeye pek çok ihtiyacının karşılığını dijitalde bulanlar, cesur adımlar atmanın da eskisi kadar zahmetli olmadığının farkına vardı ve dijital altyapıları kullanarak kendi işlerini kurmaya yöneldi. Pandemi sürecinde e-ticarette yaşanan ivmelenme, bu alanda pek çok iş fikrinin doğmasını sağladı" şeklinde konuşan Raif Kamacı, kendi işini kurmak isteyenlerin ilk tercihinin e-ticaret ve e-ihracat olduğuna dikkat çekti.

"E-TİCARET PAYI YÜZDE 20'LERE ULAŞTI"

2019'un başında yüzde 8,1 olan toplam ticaret içindeki e-ticaret payının, 2020'nin sonunda yüzde 20'lere yaklaştığı ve 2021'de artışını sürdürdüğüne dikkat çeken Kamacı, "E-Ticaret ve e-ihracat alanlarında online eğitim almak isteyenlerin sayısında pandemi öncesine kıyasla yüzde 220 artış gözlemledik ve girişimci adaylarına destek olmak amacıyla 'Global Ticaret Eğitimi 'adlı bir proje başlattık" dedi.

"AMACIMIZ TÜRK GİRİŞİMCİLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK"

Ödeme altyapıları, stoksuz satış ve reklam gibi birçok alanda online eğitim verdiklerine değinen Raif Kamacı, "Ülkemizde e-ihracatın önünde aşılması gereken engeller olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda 2017'den bu yana girişimci adaylarına sistemi anlatıyor; ödeme alma, yurt dışında markalaşma ve reklam gibi ihtiyaçlarının çözümüne destek veriyoruz. 'Dropshipping 'adı verilen stoksuz satış

sistemlerinden kargo anlaşmalarına, reklam eğitimlerinden ödeme altyapılarına pek çok alanda girişimci adaylarına yeni yetkinlikler kazandırıyoruz. Amacımız Türk girişimcilerin önünü açmak" diyerek sözlerini sonlandırdı.