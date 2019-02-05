Son Dakika Haberleri: "Çalışanların yüzde 42'si 'kırılgan işler'de çalışıyor"

"Çalışanların yüzde 42'si 'kırılgan işler'de çalışıyor"

1 saat önce

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, "Dünya genelinde çalışanların yüzde 42'si 'kırılgan işler' olarak nitelendirdiğimiz işlerde çalışıyor.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, "Dünya genelinde çalışanların yüzde 42'si 'kırılgan işler' olarak nitelendirdiğimiz işlerde çalışıyor. Bunlar kendi hesabına çalışanlar ya da ücretsiz aile işçileri. Ücretsiz aile işçilerinin büyük bölümü de kadınlardan oluşuyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:40 

İşçi, Türkiye, Ekonomi
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