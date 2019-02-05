"Çalışanların yüzde 42'si 'kırılgan işler'de çalışıyor"
1 saat önce
ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, "Dünya genelinde çalışanların yüzde 42'si 'kırılgan işler' olarak nitelendirdiğimiz işlerde çalışıyor.
ILO Türkiye
Direktörü Numan Özcan, "Dünya genelinde çalışanların yüzde 42'si 'kırılgan işler' olarak nitelendirdiğimiz işlerde çalışıyor. Bunlar kendi hesabına çalışanlar ya da ücretsiz aile işçileri. Ücretsiz aile işçilerinin büyük bölümü de kadınlardan oluşuyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:40
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