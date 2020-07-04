- Çalışanlarına ödeyeceği parayı hırsızlara kaptırdı - Son Dakika

- Çalışanlarına ödeyeceği parayı hırsızlara kaptırdı

Çalışanlarına ödeyeceği parayı hırsızlara kaptırdı İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yeri sahibi, çalışanlara ödeme yapmak için bankadan çektiği ve aracının torpidosuna koyduğu 30 bin lirayı hırsızlara kaptırdı.

Çalışanlarına ödeyeceği parayı hırsızlara kaptırdı

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İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yeri sahibi, çalışanlara ödeme yapmak için bankadan çektiği ve aracının torpidosuna koyduğu 30 bin lirayı hırsızlara kaptırdı. Otomobilin camı kırılarak yapılan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay ilçede bulunan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.U. isimli iş yeri sahibi, çalışanlarına ödeme yapmak için bankadan 30 bin lira para çekerek aracının torpidosuna koydu. M.U.'yu bankadan çıktıktan sonra takip eden şüpheliler, araç sahibinin olmadığı esnada otomobilin ön camını kırarak para dolu çantayı aldı. Şüpheliler çantayı aldıktan sonra geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hırsızlık anı kamerada

Olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin aracın camını kırdıktan sonra para dolu çantayı alıp, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. İhbar üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Çalışanlarına ödeyeceği parayı hırsızlara kaptırdı - Son Dakika
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