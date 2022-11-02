Eski Apple çalışanından dev vurgun! 17 milyon dolardan fazla dolandırmış

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Konuyla ilgili ABD Kuzey Kaliforniya Savcılığı tarafından salı günü açıklama yapıldı. Savcılar, eski bir Apple çalışanı olan Dhirendra Prasad'ın teknoloji devini yedi yılda toplam 17 milyon dolar dolandırdığını kabul ettiğini belirtti.

Açıklamada, Prasad'ın "rüşvet almak, faturaları şişirmek, parça çalmak ve Apple tarafından alınmayan ürün ve hizmetler için ödeme yapılmasına neden olmak" ile ilgili suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

Aralık 2008 ve Aralık 2018 yılları arasında teknoloji devi Apple'ın Küresel Hizmet Tedarik Zinciri bölümünde çalışan 52 yaşındaki Prasad yaptığı yazılı savunmasında, Apple'ı 2011 yılında hırsızlık yaparak, komisyon alarak ve faturaları şişirerek dolandırmaya başladığını açıkladı.

NASIL DOLANDIRDIKLARINI ANLATTI

Apple'ı nasıl dolandırdığını da anlatan Eski çalışan, iki işbirlikçi ile birlikte plan yaptığını belirtti. Robert Gary Hansen ve Don M. Baker ile birlikte planları yapan Prasad, Baker'ın şirketinin deposuna anakart gönderdiğini ve burada yeniden anakartların paketlendiğini. Satın almak için düzenlenen sahte faturalar ile Apple'a geri satıldığını söyledi."Prasad, bu planların 2018'e kadar devam ettiğini belirtti.

Prasad ayrıca, Hansen'den Prasad'ın alacaklılarına yasadışı ödemeler göndererek vergi dolandırıcılığına karıştığını da kabul etti. Baker Prasad'a yaptığı yasadışı ödemeleri gizlemek için bir paravan şirket kullanarak sahte faturalar düzenledi. Böylece Baker yüz binlerce dolarlık haksız vergi kesintisi talep ederek 1.8 milyon dolardan fazla IRS kaybına yol açtı.

Prasad, posta dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılıktan 20 yıla kadar, ABD'yi dolandırmaktan ise beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Ceza duruşmasının 14 Mart 2023'te yapılması planlanıyor. Buna ek olarak, ABD Avukatlık Ofisi, Prasad'ın elde edilen gelirle edindiği 5 milyon dolarlık malvarlığını kaybetmeyi kabul ettiğini belirtti.