Son Dakika Haberleri: Çalışır durumda bıraktığı motosiklet ortalığı birbirine kattı...O anlar kamerada
Son Dakika Yerel Çalışır durumda bıraktığı motosiklet ortalığı birbirine kattı...O anlar kamerada

Çalışır durumda bıraktığı motosiklet ortalığı birbirine kattı...O anlar kamerada

1 saat önce

Çalışır durumda bıraktığı motosiklet ortalığı birbirine kattı.

Çalışır durumda bıraktığı motosiklet ortalığı birbirine kattı...O anlar kamerada

MALATYA - Malatya'da akaryakıt istasyonundan atık toplayan gencin çalışır durumda bıraktığı motosikleti, park halindeki araca çarptı. Motosikleti durdurmak isteyen bir vatandaş hafif yaralandı.

Olay Malatya'da bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Atık kağıt toplamak için arkasına sepet bağlanan motosikleti ile akaryakıt istasyonuna gelen genç, motosikletini çalışır vaziyette bırakarak çöpteki boş kutuyu almaya gitti.

Çalışır vaziyetteki motosiklet kendiliğinden hareket ederek, park halindeki otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşlar ve motosikletin sahibi genç, kazayı önlemek için elinden geleni yaptı, ancak motosiklete hakim olamadı.

Akaryakıt istasyonunun içinde durdurulamayan motosiklet tekrar aynı araca çarptı. Bu kez motosikleti durdurmak isteyen bir vatandaş, motosiklet ile otomobil arasında sıkışarak hafif yaralandı.

Çalışır durumda bıraktığı motosiklet ortalığı birbirine kattı...O anlar kamerada

Motosiklet, Malatya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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