Son Dakika Haberleri: Çalışır halde bırakılan motosiklet, otomobil ve sahibine çarparak durabildi
Son Dakika Güncel Çalışır halde bırakılan motosiklet, otomobil ve sahibine çarparak durabildi

Çalışır halde bırakılan motosiklet, otomobil ve sahibine çarparak durabildi

16 dakika önce

MALATYA'da, akaryakıt istasyonundan atık toplamak isteyen Suriye uyruklu gencin çalışır vaziyette bıraktığı motosiklet, kendiliğinden hareket ederek park halindeki otomobile çarptı.

Çalışır halde bırakılan motosiklet, otomobil ve sahibine çarparak durabildi, System.String[]

MALATYA'da, akaryakıt istasyonundan atık toplamak isteyen Suriye uyruklu gencin çalışır vaziyette bıraktığı motosiklet, kendiliğinden hareket ederek park halindeki otomobile çarptı. Motosikleti durdurmaya çalışan otomobilin sahibi yaralanırken, kaza anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Fahri Kayahan Caddesi'nde meydana geldi. Atık kağıt toplamak için arkasına sepet bağladığı motosikleti ile akaryakıt istasyonuna gelen ve ismi öğrenilemeyen Suriyeli genç, motosikleti çalışır vaziyette bırakarak indi. Bir süre sonra hareket etmeye başlayan motosiklet, önünde park halinde duran otomobile çarptı. Sürücüsüz olarak hareket etmeye devam eden motosiklet aynı otomobile tekrar yöneldi. Bu sırada otomobilin sahibi Ayhan Örsen, motosikletin önüne geçti. Ancak hızla gelen motor Örsen'e ve otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın şiddeti ile yaralanan Örsen, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Atık toplayan genç ise motosikleti de alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.


Motosiklet, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:32 Kaynak: DHA
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