ÇALIŞIR HALDEKİ OTOMOBİLİ ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

KÜTAHYA'da sahibinin çalışır durumda bıraktığı otomobili çaldığı güvenlik kameralarına yansıyan 2 şüpheli polis ekiplerince bir apartta yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'da oturan Ferhat Özyürek'in önceki gün Servi Mahallesi Merkez sokakta çalışır durumda park ederek bıraktığı otomobili, 2 şüpheli tarafından çalındı. Yaklaşık 5 saat sonra otomobil boş bir arazide terk edişmiş olarak bulunurken, plakalarının ve Özyürek'in araçta bulunan cüzdanının çalındığı tespit edildi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin U.A. (25) ve M.İ.M. (23) olduğunu belirledi.

Yapılan araştırmaların ardından U.A. ve M.İ.M. kaldığı apartta yakalanarak gözaltına alındı. Apartta ayrıca şüphelilerin yanında olan M.K. (40) ve M.A.D. (26) da gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 10,15 gram metamfetamin, 0,3 gram esrar ve otomobil sahibi Ferhat Özyürek'in çalınan cüzdanı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.