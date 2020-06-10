Çalışır vaziyette bırakılan aracın hareket ederek çarptığı yayanın ölümü - Son Dakika

Çalışır vaziyette bırakılan aracın hareket ederek çarptığı yayanın ölümü

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, çalışır vaziyette bırakıldıktan sonra hareket ederek, 83 yaşındaki adamın ölümüne sebebiyet veren aracın sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, çalışır vaziyette bırakıldıktan sonra hareket ederek, 83 yaşındaki adamın ölümüne sebebiyet veren aracın sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Camiatik Mahallesi 14. Sokak'ta önceki gün park halinde bırakıldıktan sonra hareket ederek Osman Özcan'ın (83) ölümüne neden olan 14 KH 223 plakalı kargo aracının sürücüsü Bilal Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gerede Adliyesine çıkartılan Bilal Ö, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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