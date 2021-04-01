Çalışırken kendisini hastanede buldu - Son Dakika

Çalışırken kendisini hastanede buldu

Bursa-Ankara yolunda orta yol refüj çalışmaları sırasında kepçeye kafasını çarpan işçi yaralandı.

Bursa- Ankara yolunda orta yol refüj çalışmaları sırasında kepçeye kafasını çarpan işçi yaralandı. Olay Kalburt mevkinde meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından Bursa-Ankara yolunda yapılan orta yol refüj çalışmaları sırasında Gökhan B. isimli işçi kafasını kepçeye çarptı. Şiddetli çarpma sonucu talihsiz işçi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

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