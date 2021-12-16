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Çalışırken kullandığı kravatlar emeklilikte masa örtüsü ve yastık kılıfına dönüştü - Son Dakika

Çalışırken kullandığı kravatlar emeklilikte masa örtüsü ve yastık kılıfına dönüştü

16.12.2021 11:53
Çalışırken kullandığı kravatlar emeklilikte masa örtüsü ve yastık kılıfına dönüştü

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Necmettin Özel, 42 yıllık çalışma hayatında kullandığı yüzlerce kravatı emekli olmasının ardından masa örtüsü ve yastık kılıfına dönüştürdü.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Necmettin Özel, 42 yıllık çalışma hayatında kullandığı yüzlerce kravatı emekli olmasının ardından masa örtüsü ve yastık kılıfına dönüştürdü.

Bafra Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürlüğü görevine 1975 yılında başlayan Özel, çalışma hayatında kullandığı kravatları ilk günden itibaren saklamaya başladı.

Emekli olduğu 2017 yılında 500'ün üzerinde kravatı biriken Özel, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğünden emekli eşi Mualla Özel'in bir akrabasının tavsiyesiyle bunları yastık kılıfı ile masa örtüsü olarak değerlendirmeye karar verdi.

Sökülüp yeniden dikilen kravatlardan 4 yastık kılıfı ile bir masa örtüsü ortaya çıktı.

Necmettin Özel, AA muhabirine, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olduktan sonra Bafra Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne atandığını söyledi.

Meslek yaşantısı boyunca kılık kıyafetine çok özen gösterdiğini vurgulayan Özel, giydiği gömleklerle uyumlu kravatlar aldığını dile getirdi.

Bir yerde, "Her yeni kravat yeni bir takım elbise demektir" şeklinde bir söz okuduğunu anlatan Özel, "O günün şartlarında çok fazla takım elbise alma olanağı yoktu, konfeksiyon bu kadar yayılmamıştı. Ben de ilçeye her kaymakam atandığında, her resmi ve dini bayramlarda yeni kravatlar alırdım." dedi.

Zamanla kravatların çoğaldığını, ama onları atmaya kıyamadığını kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Zaman zaman eşimle de sakladığım için kavgalar ettik ama zamanla o da saygı gösterdi. Çünkü her kravatın ayrı bir hatırası vardı. Değişik öneriler oldu, mutfak önlüğü, yatak örtüsü yapın denildi. Eşimin tekstilci bir yeğeni, örtü ve yastık yaptırmayı önerdi. Kravatları tek tek eşimle sökerek kumaş haline getirdik. Ardından uyumlu renklerden yeni modeller oluşturarak diktirdik."

Özel, kravatlarının bazılarını avukat olan oğlunun kullandığını, elinde halen 50 civarında kravat bulunduğunu ve onları da değerlendireceğini kaydetti.

Mualla Özel ise eşinin kravatlarını atmaya kıyamayınca değerlendirmek istediklerini söyledi.

Kravattan yaptırdıkları masa örtüsü ve yastık kılıfı tasarımlarının herkesin ilgisini çektiğini aktaran Özel, "Kravatlardan rengarenk masa örtüsü ve yastıklar çok beğenildi. Eşimin bütün hayatı burada. Güzel bir çalışma oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Masanın üzerinde ve koltuklarda güzel duruyor. Birkaç yastık yapacak kadar daha kravat evde duruyor. Onları da bu şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.

Çalışırken kullandığı kravatlar emeklilikte masa örtüsü ve yastık kılıfına dönüştü
Çalışırken kullandığı kravatlar emeklilikte masa örtüsü ve yastık kılıfına dönüştü
Çalışırken kullandığı kravatlar emeklilikte masa örtüsü ve yastık kılıfına dönüştü
Çalışırken kullandığı kravatlar emeklilikte masa örtüsü ve yastık kılıfına dönüştü

Samsun, Emekli, İzmir, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalışırken kullandığı kravatlar emeklilikte masa örtüsü ve yastık kılıfına dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalışırken kullandığı kravatlar emeklilikte masa örtüsü ve yastık kılıfına dönüştü - Son Dakika
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