Çalışkan, 5 bin prim günü karşılığı taban aylığı belirlenmesi önerisinde bulundu - Son Dakika

Çalışkan, 5 bin prim günü karşılığı taban aylığı belirlenmesi önerisinde bulundu

Tüm İşçi Emeklileri, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, tavan ve taban emekli maaşları arasındaki farklara dikkat çekti.

Çalışkan, 5 bin prim günü karşılığı taban aylığı belirlenmesi önerisinde bulundu, System.String[]

Tüm İşçi Emeklileri, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, tavan ve taban emekli maaşları arasındaki farklara dikkat çekti. Çalışkan, 5 bin prim günü karşılığında taban aylığı belirlenmesi önerisinde bulundu. Çalışkan, emeklilerin sorunlarını Zonguldak'tan tekrarladı.

Tüm İşçi Emeklileri, Dul ve Yetimleri Derneği, Batı Karadeniz Bölge başkanları toplantısı Zonguldak'ta gerçekleştirildi. Derneğin Genel Başkanı Satılmış Çalışkan da Zonguldak'a gelerek toplantı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu da "Bugün Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanımız aynı zamanda Türkiye Emek Platformu dönem sözcüsü Satılmış Çalışkan başkanım bugün Zonguldak'a, bölge başkanlarımıza emekli sorunlarını konuşmak için geldi" şeklinde konuştu.

"55 milyon oy potansiyelinin yüzde 70'yiz"

Genel Başkan Satılmış Çalışkan, emeklilerin yıllarca çalışarak prim ödediğini hatırlattı. Parlemontodan taleplerini yineleyen Çalışkan, "Emekliler yıllarca çalışarak prim ödemiş ve ülkenin ekonomisine, teknolojisine ve sanayisine katkı yapmış kesimdir. 13 milyonu geçen her yıl da artan emekli dul ve yetimler potansiyel bir güç olduğu bilinmektedir. 35-40 milyon aile nüfusu ile parlamentodan taleplerimiz vardır. Biz Türkiye'nin bugün 55 milyon olan oy potansiyelinin yüzde 70'yiz" şeklinde konuştu.

"Emekliler arasındaki ücret uçurumunun giderilmesini istiyoruz"

Çalışanlara yapılan ücret artışlarının emeklilere de aynı şekilde yansıtılmasını isteyen Genel Başkan Satılmış Çalışkan, şöyle devam etti:

"Emeklilerin arasındaki ücret uçurumunun giderilmesi, çalışanlara yapılan ücret artışlarının emeklilere de aynen yansıtılmasını istiyoruz. Bu gün emeklilerimiz arasında çok büyük farklar var. Bağlanan maaşlar, Bağ-Kurlu ve SSK'lı olarak 900 liraya kadar düştü. Ama şu anda 1500 lira ödenmekte. Bazılarına ise artış yapılmamaktadır. O da ayrı bir konudur. Tüm emeklileri kapsayan hizmet ve prime dayalı intibak yasası çıkartılarak yasalarla getirilen farklılıkların giderilmesi talebimizdir."

"Tüm emekliyi kapsayan intibak düzenlemesi bekliyoruz"

Emeklilere yasalarla, farklılıkları ortadan kaldıracak bir intibak yasası beklediklerinin altını çizen Çalışkan, "Bu gün emeklilikte üç ayrı yasaya göre maaş bağlanmaktadır. Arkadaşlar hep diyorsunuz intibak. Herkes bir şeyler söylüyor. Bugün 900 lira ile 6500 lira lira arasında maaş farkı var. Tavanda 6500 lira alanlar var, tabanda 900 lira alanlar var. Bu hükumetin kararıyla 1500 liraya çıkartıldı. Peki 1600 lira alana yazık değil mi? Bu gün emeklilerin yüzde 70'i açlık sınırı altında maaş almaktadır. Onun için biz diyoruz ki sosyal güvenlik sistemi bu kadar farklı olarak başladığı için tüm emekliyi kapsayan bir intibak düzenlemesi yapılması. İntibak bizim anladığımız şekilde yasalarla, farklı şekilde uygulanarak farklılıkların ortadan kaldırılmasıdır" diye konuştu.

'5 bin prim günü karşılığı taban aylığı önerisi'

Satılmış Çalışkan, basın toplantısında 5 bin prim günü karşılığında taban aylığı belirlenmesi önerisinde bulunarak sözlerine şöyle devam etti:

"5 bin prim günü karşılığının taban aylığı olarak belirlenmesidir. Yani bu kadar primi ödemiş kişinin taban maaşı olarak asgari ücretin 1 lira da olsa üzerinde bir taban aylık bağlanması. Bu taban aylığın üzerine kişilerin 5 bin günden fazla olan prim günlerinin aynı donelerle değerlendirilerek aylık bağlama oranlarının belirlenmesi. Bu belirlenen aylık bağlama oranına göre kişinin prim ödemiş olduğu göstergeden karşılığı emekli maaşının verilmesi. Burada hiç kimsenin başkasına karşı sen niye bu kadar fazla aldın, bugün parklarda sen çalışırken prim ödedin benden çok maaş ödedin diye arkadaşlarımız arasında bu tarz sürtüşmeler var. Bu şekildeki düzenleme yapıldığında emekliler arasında hizmete dayalı standart birliği sağlanmış olur."

"EYT sorunu, çözüme hizmet ve prime dayalı kavuşabilir"

Genel Başkan Çalışkan, EYT ile ilgili de şöyle dedi:

"Bugün bizle ilgisi pek olmamakla beraber vatandaşın gündeminde olan EYT'liler var. Senelerdir hala çözüme kavuşturulamadı. Bizim görüşümüze göre hizmet ve prime dayalı. Bilfiil hizmeti koyacaksın. 25 sene çalışan bunun içinde üç beş eksik olabilir. Ödediği prime göre emekli olacaksın. Birisi 35 sene çalışmış ama yaşı daha 55'te, birisi 15 sene çalışmış yaşı 65 olmuş hadi sen emekli ol. O yüzden bunların düzenlenmesi lazım. 750 ve 1500'e yükseltilen emekli maaşları normal artışları gelinceye kadar bu kişilere zam yapılmıyor."

Emeklilerin harcamalarının temel gıdalar olduğunun altını çizen Çalışkan, "Temel gıdalara verilen zamlar yüzde 15-20 artış. Bakkalda, pazarda en az yüzde 20 olmuştur. Ama TÜİK'in açıkladığı 2020 yılı 6 aylık enflasyon maalesef yüzde 5.75 oldu. Bu ay ise 0.58 TÜFE açıklandı. Emeklinin harcamaları temel gıdadır. Et, peynir, süt her şeye gelen zamlar neredeyse yüzde 30'ları buldu. Bu gün 1.5 ay önce zam almamıza rağmen zammımız eridiği gibi maaşımız en az yüzde 30 erimiş durumda" şeklinde sözlerini tamamladı. - ZONGULDAK

Satılmış Çalışkan, İşçi, prim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:53

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çalışkan, 5 bin prim günü karşılığı taban aylığı belirlenmesi önerisinde bulundu - Son Dakika
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