Çalışkan: "Adana için onur ve mutluluk verici" - Son Dakika

Çalışkan: "Adana için onur ve mutluluk verici"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, İSO ilk 500 listesinde Adana'dan 13 firmanın yer alıyor olması Adana için son derece onur ve mutluluk verici bir durum olduğunu söyledi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, İSO ilk 500 listesinde Adana'dan 13 firmanın yer alıyor olması Adana için son derece onur ve mutluluk verici bir durum olduğunu söyledi.

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Çalışkan, yaptığı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşları sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


2018 yılı listesinde 11 firma ile temsil edilen Adana'nın bu yıl 13 sanayi firması ile İSO 500 sıralamasına girdiğini kaydeden Çalışkan, "Sanayi sektörünün verilerini oluşturan İSO ilk 500 listesinde Adana'dan 13 firmanın yer alıyor olması Adana'mız için son derece onur ve mutluluk verici bir durum. Adana sanayi firmaları Sasa Polyester 68, Akyem Adana Yem Beyza Piliç 240, Beyteks Tekstil 264, Temsa Ulaşım Araçları 269, Elita Gıda 272, Bossa 347, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj 349, Güney Çelik Hasır ve Demir 426, Amylum Nişasta 427, Pilyem Gıda 435, Adana Çimento 453, Omnia Nişasta 468, Gürsoy Yem 471. sırada yer aldı. Özellikle üyelerimizden Akyem Adana Yem Beyza Piliç ve Elita Gıda'yı tebrik ediyorum" dedi.


Yapılacak çalışmalarla firmaların bir adım daha ileriye geçeceğini ifade eden Çalışkan, "Bizler inancımızı koruyarak işlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam etmeliyiz. Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ADANA

İstanbul Sanayi Odası, Recep Çalışkan, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çalışkan: 'Adana için onur ve mutluluk verici' - Son Dakika Ekonomi
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