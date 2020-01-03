Çalışkan: "Bütün işlerimizi inancımıze göre belirlememiz gerekiyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çalışkan: 'Bütün işlerimizi inancımıze göre belirlememiz gerekiyor' - Son Dakika

Çalışkan: "Bütün işlerimizi inancımıze göre belirlememiz gerekiyor"

7 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "Bütün işlerimizi inancımızın ortaya koyduğu usullere ve esaslara göre belirlememiz gerekiyor" dedi.

Çalışkan:

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "Bütün işlerimizi inancımızın ortaya koyduğu usullere ve esaslara göre belirlememiz gerekiyor" dedi.


Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Genel Başkan Yardımcısı ve Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Beyaz, ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan'ı ziyaret etti.


Çalışkan, ziyarette yaptığı konuşmada, hayatın bütün alanını kuşatan bir İslam inancına sahip olduklarını belirterek, "Bizim inancımız şamil ve kamil bir inançtır. Yani hiçbir eksiği ve fazlalığı olmayan bir inancımız var demektir. İnancımızın bütün hayatımızın aşamalarını kuşatan ölçüleri vardır. Yolda nasıl yürüyeceğiz, ailelerimizle nasıl ilişki içerisinde olacağız, çalıştığımız yerlerdeki kültürler çalışma esasları nasıl şekillendirilecek, ticaretimizi hangi usullere göre yapacağız, idari sistemleri hangi usullere göre iletişim kuracağız, gençler ve sokakta yürüyenler ile hangi usullere göre iletişim kuracağız, toplu taşımaya binerken nasıl hareket etmemiz gerekiyor işte bütün bunlara cevap verebilen hayatımızı kuşatan bir inancımız var. Bütün işlerimizi inancımızın ortaya koyduğu usullere ve esaslara göre belirlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Abdulkadir Karaduman da, "Siyaset yapıyoruz, çünkü Türkiye'de ve dünyadaki sorunların siyaset mekanizmasından kaynaklandığı düşüncesindeyiz. Ülkemizin içindeki sıkıntıların siyasetle bu hale geldiğini düşünüyoruz. Çözüm de siyaset mekanizması ile olacaktır. Biz Saadet Partisi olarak yaptığımız çalışmalarla iyinin, doğrunun, faydalının ve adil olanın hakim olması için çalışıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Saadet Partisi, Recep Çalışkan, Siyaset, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Saadet Partisi, Libya tezkeresindeki tutum değişikliğinin nedenini açıkladı: Hükümetten geri dönüş alamadık
Libya tezkeresine 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde Muharrem Kaşıtoğlu istifa etti Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Son Dakika Haberleri
17:42 Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
17:42 Elazığ'da "Sevgili Günlüğüm Projesi" - Son Dakika
17:40 Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 ay hapis cezası onandı - Son Dakika
17:40 Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi - Son Dakika
17:35 7 bin üniversite öğrencisi ikametgahını Kütahya'ya aldırdı - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 17:46:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çalışkan: "Bütün işlerimizi inancımıze göre belirlememiz gerekiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]