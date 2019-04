Çalışkan: "Karnaval, Kültürümüzü Katlediyor"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan Adana'da her yıl Nisan ayında düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kentin kültürüne ve gençlerine hiçbir şey sunmadığını aksine yozlaştırdığını söyledi.Adana'da her sene Nisan ayında binlerce kişinin katılımıyla kutlanan 'Portakal Çiçeği Karnavalı'nın adının bile kentin kültürüne yakışmadığını belirten ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, gençlerin bu etkinliklere katılımı için gayret sarf edilmesinin de üzücü olduğunu ifade etti. Türkiye 'nin dış güçlere karşı hem ekonomik hem de siyasi olarak mücadele verdiğini ifade eden Çalışkan, "Böyle bir dönemde karnaval gerçekleştirmek hem büyük bir israf hem de büyük bir değer erozyonudur. Çünkü bırakın içeriğini, 'karnaval' kelimesi bile bizim kültürümüzle uzaktan yakından alakası olmayan bir kavramdır. Bir yandan yedi düvele karşı mücadele ettiğimizi söyleyip bir yandan da bu mihrakların başta içki olmak üzere tüm kültür ve ahlaksızlığını barındıran bir etkinlik düzenlemek akıl karı değildir" dedi.Türk milletinin yeniden dirilip ayağa kalkması, tarihteki şanlı yerini alabilmesi için gençlerin milli ve manevi değerlerin tanıtılması gerektiğini belirten Çalışkan, "Böyle bir zaman diliminde böyle bir etkinlik düzenlemek kimliğimizle de değerlerimizle de uyuşmamaktadır. Çünkü bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve inançlı gençleridir. Düzenlenecek bu karnavalın Adanalı gençlerimize sunacağı hiçbir şey yoktur. Unutmayalım ki kim bir kötülüğe vesile olursa, o kötülüğü işleyen gibi günah kazanacaktır. Bu karnavalın tertip komitesi ve sponsorları unutmamalıdır ki bu karnavala katılan gençlerimizin başta içki olmak üzere teşvik edildikleri ive bulaştıkları her günahtan bir payda organize edenlerin omuzlarına yazılacaktır" ifadelerini kullandı.Çalışkan, Adana'nın tanıtımına katkı sunulması için bir etkinlik yapılacaksa bu etkinliğin kente ve vatandaşlara yaraşır bir şekilde, ailelerin çocuklarıyla birlikte katılabileceği, katılımcıların ayrılırken de kendi değerlerine ve kültürlerine daha da sıkı bağlanabilecekleri bir etkinlik olması gerektiğini söyledi. Çalışkan, "Unutmayalım ki bizim dedelerimiz Çanakkale 'de bu milletin evlatları karnaval adı altında yapılan etkinliklerle içkiye ve günaha bulaştırılsın diye değil, neslimizin bu günahlardan uzak kalabilmesi adına canlarını verip şehit oldular. Şimdi dedelerimizin bu topraklara da sirayet etmesin diye mücadele ettikleri yanlışları karnaval adı altında kendi gençlerimize sunmak büyük bir yanlış olacaktır" diye konuştu. - ADANA