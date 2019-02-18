Son Dakika Haberleri: Çalışkan: "Sivil Toplum Kuruluşları Şehrin Vizyonu ve Gelişmesinde Önemli Bir Yere Sahiptir"

Çalışkan: "Sivil Toplum Kuruluşları Şehrin Vizyonu ve Gelişmesinde Önemli Bir Yere Sahiptir"

1 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal ve birliğe bağlı oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Çalışkan:
Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal ve birliğe bağlı oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bayram Uysal öncülüğünde, odalar birliği başkanlığında gerçekleşen toplantıda esnaf ve sanatkarların sorunları, istek ve talepleri konuşuldu. Odalar Birliği Başkanı Bayram Uysal konuşmasında, esnaf ve sanatkarlara vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ise konuşmasında, "Görevde olduğumuz süre içerisinde esnaf ve sanatkar kardeşlerimizin her daim yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşları bir şehrin vizyonu ve gelişmesi adına önemli bir yere sahiptir. Biz bu anlayış ile sivil toplum kuruluşlarına büyük değer veriyoruz" dedi - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:15 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İsrail, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na Zincir Vurdu Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek

CHP'de Yeni Kriz! Çaycuma Adayı Rest Çekti, Şahinbey Adayı Çekildi Bakanlık Acı Haberi Verdi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:25:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalışkan: "Sivil Toplum Kuruluşları Şehrin Vizyonu ve Gelişmesinde Önemli Bir Yere Sahiptir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]