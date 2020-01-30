Çalışkan: "Sözde 'Yüzyılın Anlaşması' kabul edilemez" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çalışkan: 'Sözde 'Yüzyılın Anlaşması' kabul edilemez' - Son Dakika

Çalışkan: "Sözde 'Yüzyılın Anlaşması' kabul edilemez"

7 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Orta Doğu barış planına tepki göstererek, "Yüzyılın Anlaşmasına karşı her zamankinden daha dik bir şekilde durmamız gerekmektedir" dedi.

Çalışkan:

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Orta Doğu barış planına tepki göstererek, "Yüzyılın Anlaşmasına karşı her zamankinden daha dik bir şekilde durmamız gerekmektedir" dedi.


Çalışkan, yaptığı açıklamada, "Her zaman 'İsrail'in ve Yahudi halkının yanında olacağım diyen Trump'ın 80 sayfalık yeni Orta Doğu planı, İsrail'e her istediğini veren, Filistin'e de hiçbir şey vermeyen bu plan Filistin'i daha da izole edip adeta ortadan kaldıracak bir plandır. Trump'ın önerdiği, ordusu olmayacak, hava sahası ve sınır kontrolü İsrail'de olacak, diğer ülkelerle ikili anlaşma yapamayacak ve aldığı yardımlar İsrail tarafından denetlenecek bir Filistin devletidir. Trump'ın İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planı olarak sunduğu ve niyetlerini açık açık belirttiği "Yüzyılın Anlaşması"na karşı her zamankinden daha dik bir şekilde durmamız gerekmektedir" ifadelerini kullandı.


ABD'nin sözde barış planının kabul edilemez olduğunu ifade eden Çalışkan şunları kaydetti:


"Bu plan, iki devletli çözümün aksine, Filistin'i haritadan silmeyi hedefleyen zalimce bir plandır. Bu planla birlikte Kudüs tamamen İsrail'e verilmek isteniyor. Trump'ın barış için önerdiği haritada bir barış planı değil, Filistin topraklarını parçalara ayırarak yıllardır devam eden İsrail işgalini zafere ulaştırma amacı vardır. Kudüs İsrail'e ait değildir. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Asla İsrail'e bırakılamaz. Açıkladıkları bu plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Başkenti Kudüs olan Filistin'in bir karış toprağını dahi pazarlık konusu etmeyecek bir iradeye sahip biz Müslümanlar için, mübarek beldelerimizi korumak imkan değil, iman meselesidir. İslam dünyasının dağılmış vaziyetinden cesaret bularak hazırlanan bu plana karşı Filistin halkının yanında yer almalıyız." - ADANA

Donald Trump, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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