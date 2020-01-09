Çalışkan: "Üreten, istihdam sağlayan kişi ve kurumlara sahip çıkılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çalışkan: 'Üreten, istihdam sağlayan kişi ve kurumlara sahip çıkılmalı' - Son Dakika

Çalışkan: "Üreten, istihdam sağlayan kişi ve kurumlara sahip çıkılmalı"

6 saat önce

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "Üreten, istihdam sağlayan her kişi ve kurumlara sahip çıkılmalıdır" dedi.

Çalışkan:

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "Üreten, istihdam sağlayan her kişi ve kurumlara sahip çıkılmalıdır" dedi.


Çalışkan, 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarına yemek verdi. Her yıl 9 Ocak'ta basınla bir araya geldiklerini söyleyen Çalışkan, basının önemini TEMSA olayında bir kez daha anladıklarını söyledi. Çalışkan, "TEMSA olayı bizlere bir şey öğretti. Adana'daki firmalara ve iş adamlarına sahip çıkılması gereğini bir kez daha hatırlattı. Üreten, istihdam sağlayan her kişi ve kurumlara sahip çıkılmalıdır. Üretim ve istihdam yapanların her zaman arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) İl Müdürü Mustafa Keleş de, daha önce il müdürlüğü olarak 12 personelle hizmet verirken yeni yapılanma ile birlikte Bölge Müdürlüğü olarak 40 personelle hizmet vereceklerini söyledi. CİMER ile ilgili vatandaşlara da hizmet edeceklerini kaydeden Keleş, "Bugüne kadar bütün medya mensuplarına eşit ve adil hizmet verdik, vermeye de devam edeceğiz. Ben Adana basınına özellikle teşekkür ediyorum, istisnalar hariç bütün basın mensupları ve kuruluşları birbirleriyle uğraşmıyor, ilimize ve bölgemize hizmet ediyorlar" diye konuştu.


Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ise, ASKON Adana Şube Başkanı Çalışkan ve yönetim kurulu üyelerine davetlerinden dolayı teşekkür etti. Esendemir, "TEMSA gibi, yerel TV'ler, gazeteler ve radyolar da destek kapsamına alınmalıdır. Sadece haber bülten yollamakla değil aynı zamanda abone ve reklam vermekle de destek olunmalıdır" şeklinde konuştu. - ADANA

Gazeteciler Günü, Recep Çalışkan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Portakal bahçesine dayısını kontrole giden yeğen, üzerinde 2 köpek olan parçalanmış cesediyle karşılaştı
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Adanalı esnaflar üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz yemek kampanyası başlattı Midibüs kaza yaptı 30 kişi yaralandı, vatandaşlar film gibi izledi

Son Dakika Haberleri
21:16 DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika
21:16 Erzurum'da tartıştıkları kişiyi öldürdükleri iddiasıyla iki kardeş tutuklandı - Son Dakika
21:15 Bakan Akar, Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika
21:12 Vali Karaloğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
21:10 Trafik kazasında ölen genç göz yaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 21:21:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çalışkan: "Üreten, istihdam sağlayan kişi ve kurumlara sahip çıkılmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]