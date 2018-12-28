Çalışkanlığı ve başarısı ‘sınırları’ aştı
57 dakika önce
Türkiye'nin başarılı iş kadınlarından Fatma Aydoğdu'nun kızı Buse Turunçtur, kariyer basamaklarında önemli bir adım daha attı.
Türkiye'nin başarılı iş kadınlarından Fatma Aydoğdu'nun kızı Buse Turunçtur, kariyer basamaklarında önemli bir adım daha attı. Turunçtur, dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) doktora programına 'tam burslu' davet aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:25
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