Çalışkanlığı ve başarısı ‘sınırları’ aştı

Türkiye'nin başarılı iş kadınlarından Fatma Aydoğdu'nun kızı Buse Turunçtur, kariyer basamaklarında önemli bir adım daha attı.

Türkiye'nin başarılı iş kadınlarından Fatma Aydoğdu'nun kızı Buse Turunçtur, kariyer basamaklarında önemli bir adım daha attı. Turunçtur, dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) doktora programına 'tam burslu' davet aldı.

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