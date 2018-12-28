Son Dakika Haberleri: Çalışkanlığı ve başarısı ‘sınırları’ aştı

Çalışkanlığı ve başarısı ‘sınırları’ aştı

57 dakika önce

Türkiye'nin başarılı iş kadınlarından Fatma Aydoğdu'nun kızı Buse Turunçtur, kariyer basamaklarında önemli bir adım daha attı.

Çalışkanlığı ve başarısı ‘sınırları’ aştı, System.String[]
Türkiye'nin başarılı iş kadınlarından Fatma Aydoğdu'nun kızı Buse Turunçtur, kariyer basamaklarında önemli bir adım daha attı. Turunçtur, dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) doktora programına 'tam burslu' davet aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:25 

Türkiye, Ekonomi
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