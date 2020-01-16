Çalışma arkadaşı tarafından vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı - Son Dakika

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Çalışma arkadaşı tarafından vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı
6 saat önce
Karasu ilçesinde ormanda ağaç kesme işinde çalışma arkadaşı tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülen kişi yaralındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:04 Kaynak: AA
Karasu ilçesinde ormanda ağaç kesme işinde çalışma arkadaşı tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülen kişi yaralındı.
İddiaya göre, ilçede ormanlık alanda ağaç kesme işinde çalışan S.M. ile A.C.E. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.C.E tabancayla S.M'ye 4 el ateş etti ve olay yerinden uzaklaştı.
Yaralanan S.M. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.M'nin tedavisinin devem ettiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri, A.C.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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