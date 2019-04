Çalışma Arkadaşlarından Şükrü Genç'e Davullu - Zurnalı Karşılama

Duygusal anlar yaşayan Başkan Genç çalışma arkadaşlarına seslenerek, "Hepiniz gurur kaynağımız oldunuz" dedi.

Sarıyer'de, 31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde üçüncü kez Belediye Başkanı seçilerek bir rekora imza atan Şükrü Genç, Ana Hizmet Binası'nın önünde çalışma arkadaşları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.Sloganlar ve alkışlarla binaya gelen Şükrü Genç için EÇADEM Ritim Grubu ve Sarıyer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da kısa birer gösteri gerçekleştirdi. Mutlulukları ve heyecanları yüzlerinden okunan Sarıyer Belediyesi çalışanları Şükrü Genç ile üçüncü dönemlerini halaylarla karşıladı.

BİZİ AYIRMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

Çalışma arkadaşlarının ilgisi karşısında duygusal anlar yaşayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Bir toplumun ayakta kalması kolay değil. Bu toplumu birbirinden ayırmayacak o kadar büyük değerlerimiz ve geleneklerimiz var ki. Bizi kutuplaştırmaya, ayırmaya hiç kimsenin gücü yetmedi, yetmeyecektir. Bu işler kolay değil. Emeğine, insanına, atana, büyüklerine saygı duyacaksın, ayrıştırmayacaksın. Bu anlayış içinde olan herkese içtenlikle şükranlarımı sunuyorum. Gecesini gündüzüne katan herkese, bize bu günleri gösteren sevgili büyüklerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

SORUMLULUKLARIMIZ ARTTI

Yapacak daha çok iş olduğunu vurgulayan Başkan Genç, "Sorumluluklarımız daha çok arttı. Bu bina bizim kılavuzumuz oldu. Bu binayı bir tekke olarak kabul edin ve buraya gelecek herkesi en iyi şekilde yolculayın. Çünkü sizden beklenen çok fazla. Türkiye olarak her bakımdan zorlu günler bekliyor bizi. Kılavuzumuz birbirimizin gözleri olsun. Bu memleketin olmazsa olmazı halkımız. Her bir köşesi o kadar önemli ki hepsinin, her bir metrekaresine taşına toprağına kul olmak lazım. Temel ışığımız sevgi, emeğe saygı, kimseyi birbirinden ayırmadan buraya her geleni mutlu göndereceğiz" diye konuştu.

GURUR KAYNAĞIMIZ OLDUNUZ

Sarıyer Belediyesi çalışanlarına teşekkür eden Şükrü Genç, " Hepiniz gurur kaynağımız oldunuz ki insanlarımız bize güvendi ve üçüncü kez görev verdi. O zaman birbirimize ve tüm Sarıyer'e söz vereceğiz. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadan sonuna kadar bu millet için, bu bayrak için, Mustafa Kemal Atatürk için, şehitlerimiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için en doğrusunu yapmaya hep birlikte söz verelim. Bizi işimize, mücadelemize, Türkiye'nin kalkınmasına kavga vereceğiz. Bizim kavgamız kişilerle olmayacak. İşimizi yapacağız. Şartlar ne olursa olsun yapacağız. Her zaman söyledim, 'Bizim hedefimiz 31 Mart değil. Seçim bir gün, yaşam her gün.' Ülkemiz için bizim üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Bir tane hedefimiz o da var bu memleket" ifadelerini kullandı.