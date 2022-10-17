Çalışma arkadaşlarını kurtarmak için maden ocağına koştu - Son Dakika
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Çalışma arkadaşlarını kurtarmak için maden ocağına koştu

17.10.2022 18:22
Çalışma arkadaşlarını kurtarmak için maden ocağına koştu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında çalışan işçi Yusuf Akar, çalışma arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında çalışan işçi Yusuf Akar, çalışma arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazetecilere patlamanın olduğu gece yaşadıklarını anlatan Akar, önceki vardiyada görev yaptığını, haberi alınca maden ocağı sahasına geldiğini söyledi.

Çalışan tüm arkadaşlarıyla ocağa indiklerini belirten Akar, "Belli yere kadar inebildik, belli yerden sonra deneyimli madenciler indi, onlar devam etti." dedi.

Patlamayı duyduğunda ağlayarak olay yerine geldiğini kaydeden Akar, "Çünkü benim çok yakın arkadaşlarım var. Beraber halı saha maçı yapacaktık, onların cenazelerini çıkardım buradan. Burada herkes canını ortaya koyup arkadaşlarını kurtarabilmek için o ocağa iniyor. Sonuçta aşağıda ne olacağını, ne biteceğini tam olarak kestiremiyorsun." diye konuştu.

Akar, ocakta sistemlerin çok iyi çalıştığına işaret ederek, şunları aktardı:

"Her şeyin takibi yapıldığı halde bu sonuç oldu. Çünkü herkeste ölçüm cihazı var. Çalıştığımız alanlarda ölçüm cihazları var, tertip alan şeflerde, çavuşlarda, ustalarda ölçüm cihazları var. Oradaki gaz seviyesi yüksek olsa ne çavuşu ne amiri ve ustası, kendisinin girmeyeceği yere başkasını da sokmayacağı için takdiri ilahi olarak bakıyoruz biz buna. Şu an baraj yapıyorlar, barajla yangını söndürüyorlar. Biz barajın yapılacağı yeri güçlendirmek için tarama yapıyoruz. Baraj yapımı bitti, kaçaklar var mı diye kontrol ediliyor."

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Güncel, Son Dakika

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