Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Görevinden Alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya görevinden alındı.
Bugünkü Resmi Gazete'de 17 ayrı atama ve görevden alma kararı yayınlandı.
Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya görevinden alındı. Bakanlık Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Mahir Gümüş, görevinden alındı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanlığı'na; Marmara İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Enver Osman Kaan atandı. 2010-2014 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde din görevlisi olarak bulunan Kaan, aynı zamanda Önder İmamhatipliler Derneği Yönetim Kurulu üyesi.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Özgüven görevinden alındı, yerine Abdulkadir Yılmaz atandı.
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