Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Görevinden Alındı

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya görevinden alındı. Bakanlık Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Mahir Gümüş , görevinden alındı.

Kaynak: ANKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

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