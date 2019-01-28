Çalışma Hayatında Öncelik İş Güvenliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 'İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı'nın Bilgilendirme Günü'ne katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 'İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı'nın Bilgilendirme Günü toplantısına Talip Akbaş'ın yanı sıra Manisa İş Kur İl Müdürü Şerif Eşref Aslan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sektörel Risk Yönetimi ve İstatistik Daire Başkanı Ergün Can, kurum ve kuruluşlarda görev yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları katıldı. Yapılan açılış konuşmalarının ardından program akışına geçildi.

İlaçlama Ekipleri de Bilgilendirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Anemon Otel'de düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı sonrasında MASKİ İkiz Kuleler Toplantı Salonu'nda düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Seminerine katıldı. İl merkezi ve ilçelerde görev yapan haşere ilaçlama ekiplerinin katıldığı seminerde, görev başındaki ekiplerin uyması gereken iş sağlığı kuralları hakkında bilgi verildi. Burada personele yönelik bir konuşma yapan Başkan Talip Akbaş, personele görevleri başında iken önceliklerinin kendi sağlıkları olduğunu belirterek, can sağlıklarını tehlikeye atacak hiçbir şey yapmamaları konusunda uyardı. İşlerini özveriyle yapmaları konusunda uyaran Akbaş, işlerin yarım kalmaması için çalışmalarını tamamlamalarını istedi. Yapılan konuşma sonrasında personele yönelik iş sağlığı güvenliği semineri devam etti.