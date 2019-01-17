Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi"(2)
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünce Hilton Otel'de düzenlenen "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi" toplantısına katıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Uluslararası Çalışma Örgütünce Hilton
Otel'de düzenlenen "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi" toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:10 Kaynak: AA
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