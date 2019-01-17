Son Dakika Haberleri: Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi"(2)

Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi"(2)

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünce Hilton Otel'de düzenlenen "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi" toplantısına katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünce Hilton Otel'de düzenlenen "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi" toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Hilton, Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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