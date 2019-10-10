Çalışma hayatının tarafları Antalya'da buluşuyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganıyla Ortak Paylaşım Forumu düzenlenecek.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da yarın başlayıp üç gün sürecek Ortak Paylaşım Forum ile kamunun, çalışanların ve işverenlerin çalışma hayatına ilişkin konularda karar alma süreçlerine katılımını ifade eden "Sosyal Diyalog" tanımının genişletilmesi amaçlanıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek ve Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu gibi geleneksel hale getirilmesi planlanan Foruma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK genel başkanlarının yanı sıra Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ile işveren ve işçi sendikalarından 350'ye yakın temsilci de katılacak.

"Organizasyon Türkiye'de ilk olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Ortak Paylaşım Forumu'nun dünyaya örnek, Türkiye'ye ise ölçek olacağı vurguladı.

Forumun Türkiye'de ilk kez kamu, çalışan ve işveren kuruluşlarını ortak bir amaç etrafında buluşturacağını belirten Akkol, şu bilgileri verdi:

"Formumuz, çalışma hayatının tüm taraflarını bir araya getireceği için 'Birlikte Mümkün Türkiye' sloganını seçtik. Türkiye'de ilk niteliğindeki organizasyonla toplumsal hayatta olduğu kadar çalışma yaşamında da önemli yer tutan kadın, çocuk, yaşlı, engelli, çevre ile iş sağlığı ve güvenliği gibi konuları ele alıp, ülkemiz yararına ortak kararlar almayı amaçlıyoruz."