Çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi uzatıldı - Son Dakika

Çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi uzatıldı

07.05.2021 16:01
Çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi uzatıldı, System.String[]

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince manuel olarak doldurularak imza altına alınan çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi 12 Mayıs'a kadar uzatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince manuel olarak doldurularak imza altına alınan çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi 12 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bir dizi yeni kararlar alındı.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, alınan kararla ilgili şu bilgiler yer verildi:

" İçişleri Bakanlığı'nın 02.05.2021 tarih ve 7815 sayılı Genelgesiyle ise manuel doldurularak düzenlenen "çalışma izni görev belgesi formunun" geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Gelinen aşamada, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişiler tarafından e-başvuru sistemi üzerinden yapılan başvurular kapsamında, gerekli sorgulamalar yapılarak 07.05.2021 Cuma günü itibariyle 9.5 milyona yakın başvuru neticelendirilmiş ve ilgili vatandaşlarımız için muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlenmiştir. Öte yandan Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda Sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için örneği Ek'te yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma izni görev belgesi formunun" geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Hıfzıssıhha Kurulu, Kayseri, Mayıs, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi uzatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı kediciği rahat bırakmıyor: Para bitti Müge gitti! Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı kediciği rahat bırakmıyor: Para bitti Müge gitti! Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti

Son Dakika Haberleri
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
16:52 ''Age Games'' isimli yerli oyun 7 milyon dolarlık dev yatırımla zirveye tırmanıyor!
16:43 Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı kediciği rahat bırakmıyor: Para bitti Müge gitti!
16:28 Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak
16:09 Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi
16:05 Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına Diyanet yanıt verdi: İddialar gerçeği yansıtmıyor
16:01 83 yaşındaki Ahmet dededen Uğurcan Çakır'a nasihat: 25'ine gelmeden bir yere gitme, sen daha çok kazanırsın
Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi         
17:15
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında 'tutuklasın' diyenlere cevap verdi: Söyledikleri çöp kadar önemli değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında 'tutuklasın' diyenlere cevap verdi: Söyledikleri çöp kadar önemli değil         
17:13
Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var         
17:01
Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı         
16:58
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
AK Parti, AK Parti, "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı videoyu sildi         
16:00
Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı         
15:22
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı         
13:59
Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın         
13:39
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
13:05
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 17:20:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement